Torreón avanza hacia el modelo de ciudad inteligente

TORREÓN, COAH.- Integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ciencia y Tecnología del Cabildo de Torreón recibieron al arquitecto Julio Alexis Magaña Cisneros, especialista del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN), quien expuso las acciones que impulsa la actual administración para convertir a Torreón en una ciudad inteligente.

Durante su intervención, Magaña Cisneros explicó que una ciudad inteligente es aquella que utiliza la tecnología para mejorar los servicios públicos, desarrollar infraestructura estratégica y fortalecer la gobernanza, priorizando la toma de decisiones basada en información precisa y accesible.

Entre las herramientas destacadas mencionó la Plataforma Digital de Gestión Territorial, que permite consultar datos georreferenciados del municipio, desde estadísticas socioeconómicas hasta cobertura de servicios. Esta plataforma, dijo, facilita decisiones más eficientes en materia de desarrollo urbano y atención ciudadana.

También habló del Sistema Metropolitano de Indicadores, diseñado para interpretar datos sociodemográficos y monitorear temas clave para el crecimiento ordenado de la región, y del Banco Municipal de Proyectos de Inversión, que transparenta las acciones y obras planificadas para Torreón.

El especialista reconoció que uno de los principales retos es dar mayor difusión a estas herramientas y sumar a la ciudadanía a una participación digital activa, pues su uso cotidiano es fundamental para alcanzar el objetivo de una ciudad inteligente.

La comisión es presidida por la regidora Graciela Guadalupe Martínez Barraza e integrada por los ediles María Fernanda González Aponte, Diego Ontiveros Rentería, Raúl Alejandro Garza del Valle y Ariana Neiroli Cervantes Zamarrón.