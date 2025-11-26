Torreón: socializan plan urbano para rescatar y modernizar el Paseo Morelos

Torreón
/ 26 noviembre 2025
    Torreón: socializan plan urbano para rescatar y modernizar el Paseo Morelos
    Representantes del CACLAC exponen los lineamientos del proyecto de Regeneración del Paseo Morelos en el Museo Arocena. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El proyecto fue presentado a cámaras empresariales y colectivos, como parte de las audiencias informativas encabezadas por el Colegio de Arquitectos

TORREÓN, COAH.- Como parte de las audiencias informativas del Proyecto de Regeneración del Paseo Morelos, el Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera (CACLAC) presentó los lineamientos de la propuesta ante cámaras empresariales, colectivos ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, locatarios y habitantes del Centro Histórico, con el fin de enriquecer el plan a través del diálogo público.

El encuentro, realizado en el Museo Arocena, forma parte de un esfuerzo coordinado entre la Dirección de Obras Públicas, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) Torreón y el CACLAC, cuyo objetivo es fortalecer una intervención urbana que mejorará la imagen social, arquitectónica y peatonal del histórico corredor.

La sesión fue encabezada por Mario Alberto Talamás, presidente del CACLAC, quien agradeció la apertura del alcalde Román Alberto Cepeda González para integrar a especialistas en el proceso.

Destacó que la participación del colegio permitirá aportar experiencia técnica en materia de desarrollo urbano, garantizando que la obra respete, preserve y potencie el valor arquitectónico del Paseo Morelos.

“Mientras exista coordinación entre sociedad civil y Gobierno, se podrán lograr mejores condiciones para impulsar el desarrollo del municipio. Celebramos el interés del Alcalde en mantener informada a la población sobre este importante proyecto, con el cual se busca brindar identidad, sustentabilidad e inclusión”, subrayó Talamás Murra.

$!Asistentes dialogan con autoridades sobre movilidad, accesibilidad y preservación arquitectónica del corredor.
Asistentes dialogan con autoridades sobre movilidad, accesibilidad y preservación arquitectónica del corredor. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Durante la reunión, los asistentes reconocieron la incorporación de banquetas lineales como uno de los elementos más favorables del proyecto, al asegurar que contribuirán a una movilidad más accesible y segura, especialmente para personas con discapacidad y adultos mayores.

Posteriormente se abrió un espacio de diálogo en el que se respondieron dudas y se recabaron opiniones, además de habilitar un enlace digital para que la ciudadanía participe con propuestas hasta el 25 de diciembre.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, reiteró el llamado a la población para aprovechar este periodo de consulta, pues el alcalde Román Alberto Cepeda González está interesado en que las ideas ciudadanas formen parte del diseño final.

