Torreón: socializan plan urbano para rescatar y modernizar el Paseo Morelos

TORREÓN, COAH.- Como parte de las audiencias informativas del Proyecto de Regeneración del Paseo Morelos, el Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera (CACLAC) presentó los lineamientos de la propuesta ante cámaras empresariales, colectivos ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, locatarios y habitantes del Centro Histórico, con el fin de enriquecer el plan a través del diálogo público.

El encuentro, realizado en el Museo Arocena, forma parte de un esfuerzo coordinado entre la Dirección de Obras Públicas, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) Torreón y el CACLAC, cuyo objetivo es fortalecer una intervención urbana que mejorará la imagen social, arquitectónica y peatonal del histórico corredor.

La sesión fue encabezada por Mario Alberto Talamás, presidente del CACLAC, quien agradeció la apertura del alcalde Román Alberto Cepeda González para integrar a especialistas en el proceso.

Destacó que la participación del colegio permitirá aportar experiencia técnica en materia de desarrollo urbano, garantizando que la obra respete, preserve y potencie el valor arquitectónico del Paseo Morelos.

“Mientras exista coordinación entre sociedad civil y Gobierno, se podrán lograr mejores condiciones para impulsar el desarrollo del municipio. Celebramos el interés del Alcalde en mantener informada a la población sobre este importante proyecto, con el cual se busca brindar identidad, sustentabilidad e inclusión”, subrayó Talamás Murra.