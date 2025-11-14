Torreón: Avanza la Ruta del Descacharre en la colonia Eduardo Guerra

Torreón
/ 14 noviembre 2025
    Torreón: Avanza la Ruta del Descacharre en la colonia Eduardo Guerra
    Personal de Servicios Públicos recorre calles de Eduardo Guerra como parte de la jornada intensiva de limpieza. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El programa de limpieza permanecerá en la colonia durante todo noviembre, para retirar objetos en desuso y prevenir enfermedades

TORREÓN, COAH.- Para mejorar el entorno urbano y reducir riesgos de enfermedades, la Dirección General de Servicios Públicos mantiene durante todo noviembre el programa Ruta del Descacharre en la colonia Eduardo Guerra, donde personal municipal realiza una jornada intensiva de recolección de objetos en desuso.

El director de la dependencia, Fernando Villarreal, informó que esta acción responde al diálogo con los comités sociales que impulsa la Administración Municipal del alcalde Román Cepeda, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, con el objetivo de fortalecer la colaboración comunitaria.

$!Trabajadores municipales cargan residuos y materiales en los camiones de recolección.
Trabajadores municipales cargan residuos y materiales en los camiones de recolección. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Villarreal Cuéllar destacó que la participación vecinal ha sido fundamental para el éxito del programa, pues permite mantener espacios limpios y seguros, además de fomentar una cultura de responsabilidad compartida.

Recordó que la dependencia publica en su página de Facebook Servicios Públicos Torreón la calendarización exacta de las calles por donde avanzará la Ruta del Descacharre, por lo que pidió a los habitantes mantenerse atentos para sacar sus objetos a tiempo.

La recolección incluye muebles, juguetes, maderas, basura electrónica, ropa, plásticos, fierro viejo y otros objetos en desuso. Sin embargo, aclaró que no se recoge escombro ni desecho vegetal.

$!El personal municipal retira plásticos, fierro viejo y otros residuos voluminosos.
El personal municipal retira plásticos, fierro viejo y otros residuos voluminosos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Hasta la fecha, la Ruta del Descacharre ha atendido más de 100 colonias y recolectado más de 3 mil toneladas de basura, lo que refleja su impacto positivo en la construcción de una ciudad más limpia y saludable.

