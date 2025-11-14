Torreón: Avanza la Ruta del Descacharre en la colonia Eduardo Guerra

TORREÓN, COAH.- Para mejorar el entorno urbano y reducir riesgos de enfermedades, la Dirección General de Servicios Públicos mantiene durante todo noviembre el programa Ruta del Descacharre en la colonia Eduardo Guerra, donde personal municipal realiza una jornada intensiva de recolección de objetos en desuso. El director de la dependencia, Fernando Villarreal, informó que esta acción responde al diálogo con los comités sociales que impulsa la Administración Municipal del alcalde Román Cepeda, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, con el objetivo de fortalecer la colaboración comunitaria.

TE PUEDE INTERESAR: Acuña amplía oportunidades educativas con alianza entre IEEA y municipio Villarreal Cuéllar destacó que la participación vecinal ha sido fundamental para el éxito del programa, pues permite mantener espacios limpios y seguros, además de fomentar una cultura de responsabilidad compartida. Recordó que la dependencia publica en su página de Facebook Servicios Públicos Torreón la calendarización exacta de las calles por donde avanzará la Ruta del Descacharre, por lo que pidió a los habitantes mantenerse atentos para sacar sus objetos a tiempo. La recolección incluye muebles, juguetes, maderas, basura electrónica, ropa, plásticos, fierro viejo y otros objetos en desuso. Sin embargo, aclaró que no se recoge escombro ni desecho vegetal.