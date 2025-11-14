Acuña amplía oportunidades educativas con alianza entre IEEA y municipio

ACUÑA, COAH.- Para ampliar las oportunidades educativas entre la población adulta, el alcalde Emilio De Hoyos Montemayor firmó un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), con el fin de fortalecer los programas de alfabetización y la conclusión de estudios básicos en el municipio.

El alcalde destacó que esta alianza permitirá atender a personas trabajadoras que, debido a sus turnos laborales, no han podido integrarse al sistema educativo tradicional.

“Estamos muy contentos de realizar este tipo de acuerdos para acercar los servicios educativos a nuestra gente, especialmente a la población trabajadora. Con este convenio avanzaremos en las estadísticas de alfabetización de nuestro municipio”, señaló.

Como parte del acuerdo, el Gobierno Municipal facilitará al IEEA el uso de los centros comunitarios Cedros y Fundadores, que operarán como espacios de apoyo donde las y los ciudadanos podrán concluir sus estudios de primaria y secundaria de forma presencial.

De Hoyos Montemayor informó también que el beneficio se extenderá al personal del Ayuntamiento que aún no cuenta con educación básica, invitándolos a aprovechar el sistema abierto para continuar con su formación académica.