Torreón blinda su seguridad: Román Cepeda invierte 120 MDP y suma 120 nuevos policías

El evento, realizado en la Plaza Mayor, marcó un hito en la infraestructura de vigilancia local con la presentación de un Centro de Control y Comando Móvil, único en Coahuila, además de la incorporación de drones de alta tecnología, cámaras y sistemas de radiocomunicación.

Con una inversión superior a los 120 millones de pesos, el municipio consolida su estrategia “Juntos por un Torreón Más Seguro”.

TORREÓN, COAHUILA . - En un despliegue de fuerza y modernización tecnológica, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este miércoles la entrega de equipamiento táctico de vanguardia y la graduación de 120 nuevos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Durante su discurso, el alcalde enfatizó que la seguridad es el pilar que sostiene el desarrollo de la ciudad.

“El primer eje de gobierno es Seguridad y Orden; habiendo seguridad hay estado de derecho, y se generan las condiciones para que la ciudadanía pueda realizar cualquier actividad sin la preocupación de no saber si van a regresar a su casa”, afirmó el edil.

Cepeda González exhortó a los graduados a portar el uniforme con honor, recordándoles que han sido seleccionados para proteger una de las ciudades más seguras del país. “Es el mayor honor: servir a esta tierra”, puntualizó.

El fortalecimiento de la corporación fue respaldado por los titulares de las áreas de seguridad y justicia, quienes coincidieron en la importancia del trabajo articulado.

Alfredo Flores Originales, comisario de la DSPM, destacó que el nuevo Centro de Control y Comando Móvil será clave para eventos masivos. “Torreón gana 120 aliados. Ustedes reciben una misión: proteger con valentía, actuar con justicia y servir con dignidad”.

Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública Estatal, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, subrayó que esta inversión representa una “defensa férrea de la paz” y que la seguridad en Coahuila es una prioridad permanente.

Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado, reiteró que ser policía es una vocación de vida y que es obligación del Estado proveer herramientas dignas, como se hace hoy en Torreón.

Juan Carlos Jáuregui, del Consejo Ciudadano de Seguridad, agradeció la inversión que permite mantener el orden social y la paz en beneficio de las familias laguneras.

Martha Imelda Escalante de la Cruz, oficial de la DSPM, agradeció a nombre de la fuerza operativa el respaldo institucional. “Este equipamiento nos permite cumplir nuestras funciones con mayor eficiencia y profesionalismo”, expresó.