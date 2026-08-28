Torreón busca concretar este año primeros avances en renovación del transporte público

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    Torreón busca concretar este año primeros avances en renovación del transporte público
    El alcalde, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que el proyecto de renovación del transporte público de Torreón deberá registrar sus primeros avances antes de que concluya 2026. SANDRA GÓMEZ

El alcalde señaló que las negociaciones con concesionarios incluyen características de las unidades, tarifas y operación del servicio; queda pendiente una reunión con una representación del sector

TORREÓN, COAH.- Los primeros avances del proyecto para renovar el transporte público de Torreón deberán concretarse antes de finalizar 2026, aseguró el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien señaló que continúan las conversaciones con los concesionarios.

El edil explicó que actualmente se trabaja en alcanzar un acuerdo entre los prestadores del servicio y el Gobierno Municipal, a partir del cual se definirán las acciones que formarán parte del proyecto.

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Indicó que la mayoría de los sectores involucrados ya participaron en las mesas de diálogo y que únicamente está pendiente el acercamiento con una representación cuyos integrantes se encontraban fuera de la ciudad.

Riquelme Solís estimó que esa reunión podría realizarse a principios de la próxima semana. Después de este encuentro, señaló, se podrían dar a conocer los acuerdos alcanzados.

“Vamos a tratar de que todos estén de acuerdo”, expresó el presidente municipal.

DISCUTEN UNIDADES, TARIFAS Y OPERACIÓN

Entre los temas abordados con los concesionarios se encuentran las características técnicas de las unidades que formarían parte de la renovación, las tarifas y distintos aspectos relacionados con la operación del servicio.

El alcalde aseguró que existen coincidencias con la mayoría de los concesionarios en varios de los puntos planteados, mientras continúan las conversaciones sobre aquellos temas en los que todavía no se alcanza un acuerdo.

Respecto a los tiempos para comenzar a aplicar el proyecto, Riquelme Solís sostuvo que los primeros avances deberán ocurrir durante 2026.

“Tiene que ser este año. Estamos dando celeridad a lo mismo”, afirmó.

Añadió que el Municipio mantiene coordinación con el subsecretario de Transporte en Coahuila, Fernando Gutiérrez, para definir el proyecto.

Una vez alcanzado el acuerdo con los concesionarios, se establecerán las acciones y los tiempos para comenzar con la renovación del sistema de transporte público de Torreón, de acuerdo con lo señalado por el alcalde.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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