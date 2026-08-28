Torreón busca concretar este año primeros avances en renovación del transporte público

El edil explicó que actualmente se trabaja en alcanzar un acuerdo entre los prestadores del servicio y el Gobierno Municipal, a partir del cual se definirán las acciones que formarán parte del proyecto.

TORREÓN, COAH.- Los primeros avances del proyecto para renovar el transporte público de Torreón deberán concretarse antes de finalizar 2026, aseguró el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien señaló que continúan las conversaciones con los concesionarios.

Indicó que la mayoría de los sectores involucrados ya participaron en las mesas de diálogo y que únicamente está pendiente el acercamiento con una representación cuyos integrantes se encontraban fuera de la ciudad.

Riquelme Solís estimó que esa reunión podría realizarse a principios de la próxima semana. Después de este encuentro, señaló, se podrían dar a conocer los acuerdos alcanzados.

“Vamos a tratar de que todos estén de acuerdo”, expresó el presidente municipal.

DISCUTEN UNIDADES, TARIFAS Y OPERACIÓN

Entre los temas abordados con los concesionarios se encuentran las características técnicas de las unidades que formarían parte de la renovación, las tarifas y distintos aspectos relacionados con la operación del servicio.

El alcalde aseguró que existen coincidencias con la mayoría de los concesionarios en varios de los puntos planteados, mientras continúan las conversaciones sobre aquellos temas en los que todavía no se alcanza un acuerdo.

Respecto a los tiempos para comenzar a aplicar el proyecto, Riquelme Solís sostuvo que los primeros avances deberán ocurrir durante 2026.

“Tiene que ser este año. Estamos dando celeridad a lo mismo”, afirmó.

Añadió que el Municipio mantiene coordinación con el subsecretario de Transporte en Coahuila, Fernando Gutiérrez, para definir el proyecto.

Una vez alcanzado el acuerdo con los concesionarios, se establecerán las acciones y los tiempos para comenzar con la renovación del sistema de transporte público de Torreón, de acuerdo con lo señalado por el alcalde.