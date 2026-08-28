Impone récord de acumulamiento: ¡ocho toneladas de basura! fueron retiradas de una vivienda en Torreón, Coahuila

TORREÓN, COAH.- Ocho toneladas de basura y tiliches fueron retiradas de un solo domicilio en la colonia ex Hacienda La Perla, en lo que autoridades municipales identificaron como el mayor caso de acumulación atendido hasta ahora mediante el programa municipal “Vecino cochino”, en Torreón, Coahuila.

El operativo se realizó este viernes en un inmueble ubicado sobre la calle Hacienda de la Gavia y requirió la participación de cuatro cuadrillas, integradas por alrededor de 50 trabajadores de la denominada “Ola Naranja”, además de elementos de la Policía Municipal y de la Base de Operaciones Interinstitucionales de Coahuila. Para retirar los residuos fueron necesarios tres camiones de redilas.

La magnitud de los desechos convirtió el caso en un nuevo récord para el programa, al superar cualquier intervención anterior por acumulación de basura en una vivienda. El material retirado incluía basura y diversos tiliches que permanecían almacenados tanto dentro como en el exterior del inmueble.

Durante las labores también fueron localizados animales considerados fauna nociva, entre ellos ratas, cucarachas y arañas, además de una serpiente, condiciones que representaban un riesgo sanitario para el entorno.

De acuerdo con el reporte difundido por autoridades, el inmueble ya había sido intervenido aproximadamente ocho meses atrás, por lo que el caso también representa una reincidencia en la acumulación de residuos.

El operativo se realizó como parte de las acciones municipales para atender reportes relacionados con acumulación de basura y prevenir que estos sitios se conviertan en focos de infección.