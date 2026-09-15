Torreón celebra 119 años con reconocimiento a su identidad y grandeza

TORREÓN, COAH.- En el marco de los festejos por el 119 aniversario de Torreón como ciudad, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís presidió este martes la Quinta Sesión Solemne de Cabildo en el Centro de Convenciones, un espacio desde el cual exaltó el carácter, la identidad y la grandeza histórica de los habitantes de la Comarca Lagunera. Durante su mensaje central, el Edil enfatizó que la demarcación actual es el resultado directísimo de generaciones de mujeres y hombres que han sabido desafiar las adversidades del entorno para edificar un porvenir próspero.

“Hace 119 años surgió una ciudad forjada por el esfuerzo, la visión y el trabajo incansable de personas que encontraron en esta tierra la posibilidad de construir un mejor futuro para sus familias. El Torreón que hoy disfrutamos ha sido construido por las mujeres y los hombres que, generación tras generación, han sabido convertir los desafíos en oportunidades y los sueños en realidades”, externó Riquelme Solís ante los asistentes. Profundizando en el rumbo actual del municipio, el Alcalde subrayó que el espíritu de lucha y crecimiento sigue más vivo que nunca, encontrando un pilar fundamental en la estabilidad política y social. En ese sentido, destacó que bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez, tanto Coahuila como Torreón transitan por una etapa de absoluta certidumbre.

Riquelme Solís puntualizó que la estrecha coordinación institucional entre el Ayuntamiento y el Gobierno Estatal ha sido la clave maestra para detonar rubros prioritarios como la seguridad pública, la atracción constante de inversiones y el fortalecimiento de la infraestructura integral. “Los programas que impulsamos de manera conjunta con el Estado fortalecen la infraestructura social, urbana, deportiva, cultural y turística de nuestra ciudad, con lo cual se atienden las necesidades más sentidas de la población y se genera mejor calidad de vida para las familias”, agregó el Mandatario Municipal, haciendo hincapié en que estas acciones conjuntas blindan el desarrollo equitativo de la comunidad. Gracias a esta sinergia de trabajo gubernamental y al dinamismo de su sociedad, el Alcalde remarcó que Torreón se afianza hoy en día como uno de los principales motores económicos del norte de México, destacando por su competitividad y visión de futuro. No obstante, advirtió que ninguna estrategia macroeconómica o plan de desarrollo tendría verdadero sentido sin la existencia de ciudadanos ejemplares que inspiren a la comunidad con sus actos cotidianos. Bajo esa premisa, el Cabildo reconoció públicamente el talento, la generosidad, la disciplina y el compromiso de los galardonados de este año con la Ciudadanía Distinguida 2026, calificándolos como portadores de lo mejor de la identidad local.

“Ustedes representan lo mejor de Torreón. Representan la generosidad, el conocimiento, la cultura, el deporte, la innovación, el esfuerzo y la solidaridad, y son constancia de que nuestras nuevas generaciones tienen grandes ejemplos a seguir”, declaró. El evento culminó con una invitación abierta a celebrar el aniversario con orgullo por las raíces y con plena confianza en el porvenir bajo el lema institucional de unidad. Galardonados con la Ciudadanía Distinguida 2026 Paca de Oro: Mariángeles Tricio Haro Medalla de Oro: Fermín Antonio Lee Chairez Medalla de Oro Post Mortem: Edgardo López Mata Medalla Bulmaro Valdés Anaya: Javier Morán Martínez. Medalla Magdalena Mondragón: Vicente Rodríguez Aguirre. Trofeo de Cristal: Andrea Alfaro Aldape. Trofeo de Cristal a la persona con discapacidad: Hilario Gerardo Ruiz Reyes.. Trofeo Oribe Peralta al mérito olímpico: Tomasso Archilei Meza. Trofeo Niños Héroes: Marco Jesús López Mejía. Trofeo Niños Héroes a la persona con discapacidad: Iker Bañuelos Ponce.

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