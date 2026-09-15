¿Miguel Hidalgo no tocó la campana de Dolores?... datos curiosos de la Independencia de México

El periodo de nuestra historia conocido como la G uerra de Independencia, empieza la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado “Grito de Dolores” y termina el 27 de septiembre de 1821 (11 años después) con la entrada triunfal del Ejercito Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero a la Ciudad de México.

Este 16 de septiembre se celebran 216 años del comienzo del movimiento de Independencia de México . Es un día en el que todos los mexicanos festejamos año con año, sin embargo, existe información sobre este periodo histórico que la mayoría de las personas no conocen, por lo que aquí te presentamos unos datos curiosos sobre este importante acontecimiento para la vida de México.

El objetivo principal de este movimiento era liberar a nuestro territorio del poder español y que, en cada rincón de la Colonia se olvidara por completo el concepto del virreinato.

INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

La Guerra de Independencia de México comenzó la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla llamó a la población de Dolores, en Guanajuato, a levantarse contra el gobierno virreinal. El movimiento había sido planeado en secreto por un grupo de conspiradores que buscaba terminar con el dominio español, pero sus planes fueron descubiertos antes de iniciar la rebelión.

Ante el riesgo de ser detenidos, Hidalgo, Ignacio Allende y otros líderes decidieron adelantar el levantamiento. Durante la madrugada, Hidalgo hizo sonar la campana de la parroquia de Dolores y convocó a los habitantes a unirse a la causa. Este acontecimiento pasó a la historia como el Grito de Dolores y marcó el inicio de una lucha que buscaba poner fin al dominio de la Corona española.

Después del llamado, cientos de personas se sumaron rápidamente al movimiento insurgente y comenzaron su avance por distintas poblaciones de la Nueva España. Aunque la rebelión enfrentó fuertes derrotas y sus primeros líderes fueron capturados y ejecutados en 1811, la lucha continuó durante varios años con figuras como José María Morelos y Pavón. Finalmente, en 1821, el movimiento independentista logró consumar la separación de México de España.

AQUÍ DATOS CURIOSOS SOBRE EL GRITO DE DOLORES

1. El nombre completo del cura Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor.

2. Miguel Hidalgo no toco la “Campana de la Independencia”, quien realmente toco la campana aquel día fue José Galván, el campanero de la parroquia, mientras Miguel Hidalgo llamaba desde la entrada de la parroquia a toda la población.

3. José María Morelos se volvió sacerdote a la edad de 24 años, con tal de recibir una herencia por parte de su bisabuelo Pedro Pérez Pavón.

4. Hubo una guerra de vírgenes en la Independencia, por un lado la virgen de Guadalupe, enarbolada por Miguel Hidalgo, fue llamada María Insurgente, mientras que el Virrey Venegas nombro a la virgen de los Remedios, generala de sus tropas, creo que ya sabemos quien gano esta batalla.

5. El retrato que todos conocemos de Hidalgo y que se encuentra en el Palacio Nacional donde todos los presidentes se fotografían frente a el, no es el verdadero. Durante aquella época no le hicieron ninguna pintura a Hidalgo, se sabe de descripciones de personas que lo conocieron y por ellos fue que se creo un retrato de el Padre de la Patria. El cuadro que nosotros conocemos es de un sacerdote belga que vino durante el imperio de Iturbide y que algunos consideraron que podia representar bien a Hidalgo.

6. Sin Iturbide no se habría consumado la independencia y no es por restarle importancia a Guerrero y a Guadalupe Victoria pero para 1821 estos dos estaban escondidos en la sierra dejando extinguir el movimiento.

7. Agustín de Iturbide, responsable de la Consumación de la Independencia, es el único cuyos restos no se encuentran en la Columna de la Independencia como todos los demás, sino en la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral de la ciudad de México.

8. En el Acta de Independencia firmada el 28 de septiembre de 1821, se establece que México sería reconocido como Imperio. Luego de la caída del emperador Iturbide (1823), el acta fue renovada y en lugar de decir “Imperio”, se estableció el término “República”. Por eso México cuenta con dos actas de independencia.

9. La primera conmemoración del Grito de Independencia lo hizo Ignacio López Rayón el 16 de septiembre de 1812 en Huichapan, ahora estado de Hidalgo.