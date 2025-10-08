Torreón celebra con reporte de saldo blanco y asistencia récord a su feria municipal

TORREÓN, COAH, En la reunión semanal de seguridad, el alcalde resaltó que la Feria de Torreón, que registró una asistencia de 403 mil 092 personas y saldo blanco, es un ejemplo de que estos eventos se pueden llevar a cabo con tranquilidad.

El alcalde Román Alberto Cepeda anunció que se reforzarán todas las acciones de seguridad en beneficio de la ciudadanía, en conjunto con todos los órdenes de Gobierno, y estará atento a los mapas de calor para prevenir cualquier situación en Torreón.

Subrayó que la colaboración con el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido clave para que Torreón albergue eventos deportivos, musicales y culturales que se llevan a cabo en un entorno de tranquilidad y orden.

Asimismo reconoció el compromiso de todas las corporaciones de seguridad y la participación ciudadana, fundamentales para mantener la confianza en Torreón.

El comisario Alfredo Flores Originales informó que del 28 de septiembre al 05 de octubre disminuyó el robo a local comercial, robo a transportista y se mantuvo el de robo a casa habitación.