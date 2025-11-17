Torreón celebra una década de tradición con la Mega Reliquia en el Cristo de las Noas

Organizada por la Dirección de Turismo Municipal en coordinación con Teleférico Torreón y Puerto Noas, la festividad busca preservar una de las tradiciones más arraigadas de la región: la preparación y reparto del tradicional asado rojo acompañado por las siete sopas.

TORREÓN, COAH.- El Santuario de Cristo de las Noas volverá a convertirse en el epicentro de la fe lagunera este miércoles 19 de noviembre, cuando se realice la décima edición de la Mega Reliquia en honor a Cristo Rey , una celebración que combina devoción, historia y gastronomía tradicional.

Este año, el platillo será elaborado a la leña por Don Tavo y sus hijas, originarios del ejido Juan Eugenio, en la región de Jimulco, reconocidos guardianes de esta receta transmitida por generaciones.

Guillermo Martínez Ávila, director de Turismo Municipal, destacó que la Mega Reliquia no solo es una celebración religiosa, sino un espacio para fortalecer el sentido de pertenencia, promover el turismo religioso y visibilizar el valor de las comunidades rurales.

“Estas manos que cocinan con leña y tradición simbolizan el tejido más auténtico de nuestra cultura. Apoyar su trabajo es apoyar a nuestras comunidades, sus saberes y su historia”, afirmó.

La organización de esta edición incluye la participación de universidades como La Salle, la UAdeC, la UAL, Vizcaya de las Américas y la UANE, que integrarán a cientos de estudiantes en actividades de apoyo y logística.

Además, se informó que el acceso al Santuario será exclusivamente por teleférico, el cual será gratuito para quienes presenten su boleto de la Mega Reliquia.