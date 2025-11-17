Coahuila: prematuridad afecta a 1% de los nacimientos; Saltillo y Torreón con más casos

Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Prematuridad, una fecha destinada a visibilizar la situación de los bebés que nacen antes de tiempo y a recordar la importancia de brindarles atención neonatal oportuna y de calidad. En este contexto, los datos en Coahuila muestran que, aunque la proporción es baja, la mayoría de los nacimientos pretérmino ocurre antes de las 37 semanas de gestación.

En el estado, los nacimientos prematuros representan menos del 1% del total anual, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Secretaría de Salud estatal. Durante 2023, se registraron 43 mil 840 nacimientos, de los cuales 282 fueron prematuros, es decir, apenas el 0.64%.

En 2022 la proporción fue similar, con 306 prematuros de 46 mil 306 nacimientos, es decir, el 0.66%, mientras que en 2021 se contabilizaron 352 de 47 mil 128 nacimientos, equivalente al 0.75%.

La Secretaría de Salud informó que, en 2023, Saltillo reportó 93 nacimientos prematuros; de ellos, 87 fueron pretermino, es decir, bebés nacidos entre las 28 y 36 semanas, lo que representa el 93.5% del total. En Torreón, se registraron 72 nacimientos prematuros, de los cuales 65, o sea, el 90.3%, también se ubicaron en esta categoría.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los nacimientos prematuros pueden ocurrir de forma espontánea o por causas médicas como infecciones, embarazos múltiples o enfermedades crónicas de la madre, como hipertensión o diabetes, aunque en muchos casos no es posible determinar el origen.

La OMS clasifica los nacimientos prematuros en prematuro extremo, cuando el bebé nace antes de las 28 semanas; muy prematuro, entre las 28 y 32 semanas; y prematuro moderado o tardío, cuando ocurre entre las 32 y 37 semanas.

El National Institutes of Health (NIH) señala que los bebés prematuros tienen un mayor riesgo de complicaciones como síndrome de dificultad respiratoria, sepsis, enterocolitis necrotizante y hemorragia intraventricular. A largo plazo, pueden presentar dificultades en el desarrollo del lenguaje, problemas cognitivos y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

En el marco del Día Mundial de la Prematuridad, la Organización Panamericana de la Salud subrayó que reducir los nacimientos prematuros y sus consecuencias implica atender primero las desigualdades que enfrentan madres, recién nacidos y sus familias. La institución señala que los esfuerzos deben centrarse en las poblaciones más vulnerables, donde persisten las tasas más altas de mortalidad neonatal y mayores barreras para acceder a servicios de salud de calidad.