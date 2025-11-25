Torreón: ‘Celular es la nueva puerta del crimen’, afirma Torres Cofiño y lanza iniciativa contra robo de identidad

    Torreón: ‘Celular es la nueva puerta del crimen’, afirma Torres Cofiño y lanza iniciativa contra robo de identidad
    Marcelo Torres Cofiño presentó una propuesta integral para frenar la violencia digital y proteger a millones de usuarios. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Hoy basta un teléfono para destruir la reputación, la tranquilidad y el patrimonio de una familia. Y mientras tanto, el gobierno sigue sin reaccionar, reclama

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó una iniciativa integral para enfrentar el robo y la suplantación de identidad digital, así como la violencia extorsiva en línea y las prácticas de cobranza abusiva que afectan a millones de mexicanos.

Señaló que la delincuencia ha convertido el teléfono celular en “la nueva puerta de entrada al hogar y al patrimonio de las familias”, mientras que el gobierno federal carece de una estrategia eficaz para detener fraudes, hackeos y amenazas que generan pérdidas millonarias y daños irreparables en las víctimas.

$!Presentan iniciativa que protege a víctimas de hackeos, montajes y amenazas en línea.
Presentan iniciativa que protege a víctimas de hackeos, montajes y amenazas en línea. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Torres Cofiño expuso que el robo de identidad digital creció 84% en 2024 y que los fraudes bancarios por suplantación superan los 11 mil millones de pesos al año.

Además, advirtió que miles de personas continúan siendo acosadas y difamadas por aplicaciones de préstamo irregulares, que utilizan montajes, amenazas y campañas de hostigamiento como mecanismos de extorsión.

El legislador panista sostuvo que su propuesta se construyó escuchando a ciudadanos afectados por hackeos, montajes y extorsiones que han impactado su vida laboral, familiar y emocional.

“Esta iniciativa no es para las plataformas ni para los bancos: es para las víctimas. Para que nunca más una persona sea humillada o chantajeada desde una aplicación ilegal”, afirmó.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

