Torreón: ‘Celular es la nueva puerta del crimen’, afirma Torres Cofiño y lanza iniciativa contra robo de identidad

Señaló que la delincuencia ha convertido el teléfono celular en “la nueva puerta de entrada al hogar y al patrimonio de las familias”, mientras que el gobierno federal carece de una estrategia eficaz para detener fraudes, hackeos y amenazas que generan pérdidas millonarias y daños irreparables en las víctimas.

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó una iniciativa integral para enfrentar el robo y la suplantación de identidad digital, así como la violencia extorsiva en línea y las prácticas de cobranza abusiva que afectan a millones de mexicanos.

Torres Cofiño expuso que el robo de identidad digital creció 84% en 2024 y que los fraudes bancarios por suplantación superan los 11 mil millones de pesos al año.

Además, advirtió que miles de personas continúan siendo acosadas y difamadas por aplicaciones de préstamo irregulares, que utilizan montajes, amenazas y campañas de hostigamiento como mecanismos de extorsión.

El legislador panista sostuvo que su propuesta se construyó escuchando a ciudadanos afectados por hackeos, montajes y extorsiones que han impactado su vida laboral, familiar y emocional.

“Esta iniciativa no es para las plataformas ni para los bancos: es para las víctimas. Para que nunca más una persona sea humillada o chantajeada desde una aplicación ilegal”, afirmó.