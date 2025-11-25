Torreón: ‘Celular es la nueva puerta del crimen’, afirma Torres Cofiño y lanza iniciativa contra robo de identidad
Hoy basta un teléfono para destruir la reputación, la tranquilidad y el patrimonio de una familia. Y mientras tanto, el gobierno sigue sin reaccionar, reclama
TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó una iniciativa integral para enfrentar el robo y la suplantación de identidad digital, así como la violencia extorsiva en línea y las prácticas de cobranza abusiva que afectan a millones de mexicanos.
Señaló que la delincuencia ha convertido el teléfono celular en “la nueva puerta de entrada al hogar y al patrimonio de las familias”, mientras que el gobierno federal carece de una estrategia eficaz para detener fraudes, hackeos y amenazas que generan pérdidas millonarias y daños irreparables en las víctimas.
Torres Cofiño expuso que el robo de identidad digital creció 84% en 2024 y que los fraudes bancarios por suplantación superan los 11 mil millones de pesos al año.
Además, advirtió que miles de personas continúan siendo acosadas y difamadas por aplicaciones de préstamo irregulares, que utilizan montajes, amenazas y campañas de hostigamiento como mecanismos de extorsión.
El legislador panista sostuvo que su propuesta se construyó escuchando a ciudadanos afectados por hackeos, montajes y extorsiones que han impactado su vida laboral, familiar y emocional.
“Esta iniciativa no es para las plataformas ni para los bancos: es para las víctimas. Para que nunca más una persona sea humillada o chantajeada desde una aplicación ilegal”, afirmó.