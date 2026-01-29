Torreón: Centro Cultural del Norte avanza como motor del Distrito Revolución

TORREÓN, COAH.- El proyecto del Centro Cultural del Norte, una de las obras emblemáticas del Distrito Revolución, avanza conforme a lo planeado y se perfila como un detonante para la transformación cultural y urbana de Torreón, informó el director de Obras Públicas Municipal, Juan Adolfo Von Bertrab.

El funcionario detalló que la primera etapa de esta obra cuenta con una inversión de 30 millones de pesos y un periodo de ejecución estimado en seis meses, y se desarrolla en el inmueble que durante décadas albergó a la Preparatoria Venustiano Carranza y a la Secundaria del Estado Lázaro Cárdenas del Río.

TE PUEDE INTERESAR: Casi lista área de urgencias de la clínica 2 del IMSS en Saltillo: delegado

Los trabajos actuales incluyen la adecuación de pisos, puertas y ventanas, la instalación de nuevo cableado y equipo eléctrico, así como la incorporación de tecnología que permitirá que el edificio cuente con conectividad y equipamiento acorde a los estándares contemporáneos.

Von Bertrab explicó que una parte fundamental de esta fase corresponde a la renovación total de la infraestructura hidrosanitaria, que contempla la sustitución completa de drenaje y líneas de agua, además de la remodelación integral de los sanitarios para hombres y mujeres. Aprovechando el acceso exterior con jardín, se instalarán nuevas líneas de servicio sin afectar la estructura original del inmueble.

Asimismo, se contempla la instalación de un elevador, con el objetivo de garantizar el acceso a personas con discapacidad al segundo piso del edificio, reforzando el carácter incluyente del proyecto.

Para una segunda etapa, que será licitada durante este mismo año, se prevé la construcción de salones de danza y un teatro en la parte exterior del inmueble. De acuerdo con lo expresado previamente por el director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Antonio Méndez Vigatá, estos espacios podrían albergar a la Escuela Municipal de Danza Contemporánea de Torreón (ESDACONT) y a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón (OSIJUT).

El Centro Cultural del Norte fue anunciado públicamente en 2023, durante la primera administración del alcalde Román Alberto Cepeda González, como parte del corredor Distrito Revolución, que integra también al Museo Regional de La Laguna (MUREL), el Bosque Venustiano Carranza y el Estadio Revolución.

TE PUEDE INTERESAR: Lideran Coahuila, NL, Tamaulipas y SLP competitividad regional: IMCO; retos en carreteras y agua

Von Bertrab señaló que el arranque de las obras se retrasó debido al cambio de administración municipal y al proceso de adquisición del inmueble por parte del Ayuntamiento.

La conclusión total del proyecto está prevista para principios de 2027, con una inversión global estimada en 90 millones de pesos, y su operación estará a cargo del IMCE.