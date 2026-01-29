Torreón: Centro Cultural del Norte avanza como motor del Distrito Revolución

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 29 enero 2026
    Torreón: Centro Cultural del Norte avanza como motor del Distrito Revolución
    El director de Obras Públicas Municipal, Juan Adolfo Von Bertrab, dino que el proyecto se desarrollará en varias etapas. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La primera etapa del proyecto cultural en Torreón registra avances con una inversión inicial de 30 millones de pesos.

TORREÓN, COAH.- El proyecto del Centro Cultural del Norte, una de las obras emblemáticas del Distrito Revolución, avanza conforme a lo planeado y se perfila como un detonante para la transformación cultural y urbana de Torreón, informó el director de Obras Públicas Municipal, Juan Adolfo Von Bertrab.

El funcionario detalló que la primera etapa de esta obra cuenta con una inversión de 30 millones de pesos y un periodo de ejecución estimado en seis meses, y se desarrolla en el inmueble que durante décadas albergó a la Preparatoria Venustiano Carranza y a la Secundaria del Estado Lázaro Cárdenas del Río.

TE PUEDE INTERESAR: Casi lista área de urgencias de la clínica 2 del IMSS en Saltillo: delegado

Los trabajos actuales incluyen la adecuación de pisos, puertas y ventanas, la instalación de nuevo cableado y equipo eléctrico, así como la incorporación de tecnología que permitirá que el edificio cuente con conectividad y equipamiento acorde a los estándares contemporáneos.

Von Bertrab explicó que una parte fundamental de esta fase corresponde a la renovación total de la infraestructura hidrosanitaria, que contempla la sustitución completa de drenaje y líneas de agua, además de la remodelación integral de los sanitarios para hombres y mujeres. Aprovechando el acceso exterior con jardín, se instalarán nuevas líneas de servicio sin afectar la estructura original del inmueble.

Asimismo, se contempla la instalación de un elevador, con el objetivo de garantizar el acceso a personas con discapacidad al segundo piso del edificio, reforzando el carácter incluyente del proyecto.

Para una segunda etapa, que será licitada durante este mismo año, se prevé la construcción de salones de danza y un teatro en la parte exterior del inmueble. De acuerdo con lo expresado previamente por el director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Antonio Méndez Vigatá, estos espacios podrían albergar a la Escuela Municipal de Danza Contemporánea de Torreón (ESDACONT) y a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón (OSIJUT).

El Centro Cultural del Norte fue anunciado públicamente en 2023, durante la primera administración del alcalde Román Alberto Cepeda González, como parte del corredor Distrito Revolución, que integra también al Museo Regional de La Laguna (MUREL), el Bosque Venustiano Carranza y el Estadio Revolución.

TE PUEDE INTERESAR: Lideran Coahuila, NL, Tamaulipas y SLP competitividad regional: IMCO; retos en carreteras y agua

Von Bertrab señaló que el arranque de las obras se retrasó debido al cambio de administración municipal y al proceso de adquisición del inmueble por parte del Ayuntamiento.

La conclusión total del proyecto está prevista para principios de 2027, con una inversión global estimada en 90 millones de pesos, y su operación estará a cargo del IMCE.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
inversiones
obras públicas

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Muerte súbita

Muerte súbita
true

Lo que Ernestina no vio en la investigación del Interoceánico

true

POLITICÓN: ¿Dejarán panistas el gabinete estatal al no ir en alianza con el PRI en 2026?
Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial

Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial
Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’

Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’
El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA visitará ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México durante su tour oficial en México previo al Mundial 2026.

¿Llegará a Coahuila? Este es el calendario del tour del trofeo de la Copa del Mundo que iniciará en febrero
Objetos colocados en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti, en el lugar donde fue asesinado por agentes federales en Minneapolis.

Así fue como Trump supo que tenía un gran problema en Mineápolis
La gente “se ha obsesionado con perseguir una idea de perfección para conseguir más me gusta en Instagram.

El año del cuerpo confeccionado