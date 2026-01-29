Casi lista área de urgencias de la clínica 2 del IMSS en Saltillo: delegado

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 29 enero 2026
    Casi lista área de urgencias de la clínica 2 del IMSS en Saltillo: delegado
    Las obras de remodelación en el Hospital General de Zona No. 2 buscan mejorar la atención en el área de Urgencias. FOTO: VANGUARDIA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

COMPARTIR

TEMAS


Salud
Hospitales

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


IMSS

José Valeriano Ibáñez comentó que se amplió el número de camillas a cinco más y refirió que, el servicio de urgencias, es siempre expandible dependiendo de factores como el clima

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prevé que el área de Urgencias del Hospital General de Zona No. 2, en Saltillo, entre en operación la próxima semana, luego de una remodelación que incluyó la ampliación de espacios y mejoras en la recepción de ambulancias, informó el delegado en Coahuila, José Valeriano Ibáñez de la Rosa.

“Yo espero que en un muy corto plazo, incluso la próxima semana, esté recibiendo pacientes”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Cancela Torreón concesiones de transporte abandonadas desde 2022 y va por nueva licitación

De acuerdo con el delegado, la remodelación permitió ampliar el número de camillas con cinco espacios adicionales y mejorar la funcionalidad del área. “Se ampliaron algunos espacios, se volvió más funcional y se modificó la recepción de los pacientes que llegan en ambulancia para hacerla más accesible”, explicó.

“Son servicios flexibles; hay días en que están muy saturados y otros en que hay camillas disponibles. En alguna contingencia, el clima hace que a veces se junten los pacientes”, afirmó, al señalar que la ampliación busca responder mejor a los picos de demanda.

Además de la Clínica 2, el IMSS avanza en adecuaciones a Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Saltillo, particularmente en El Cortijo y Santa Bárbara, las cuales registran un avance estimado de entre 50 y 70 por ciento. El delegado explicó que los tiempos de obra se han extendido debido a que se decidió modificar el alcance original de los proyectos.

“Originalmente eran Unidades de Medicina Familiar con consulta externa, pero estamos haciendo las gestiones para que sean unidades más completas, con servicios auxiliares de diagnóstico”, compartió.

Detalló que estas UMF contarán con laboratorio, Rayos X y otros servicios complementarios, con el objetivo de que puedan resolver una mayor cantidad de problemas de salud sin que los derechohabientes tengan que acudir directamente a hospitales. “La intención es que sean más resolutivas y que eviten la necesidad de atención hospitalaria urgente en muchos casos”, dijo.

Añadió que también se trabaja para que estas unidades puedan incorporar el servicio de urgencias, lo que implica equipamiento específico y una plantilla de personal distinta. “Eso requiere un equipamiento diferente y personal adicional, pero es parte del objetivo”, indicó.

Finalmente, el delegado señaló que las obras en las distintas unidades médicas tienen fechas de entrega diferenciadas, de acuerdo con la magnitud de los trabajos, pero aseguró que todas avanzan conforme a lo previsto. “Van a concluir y van a concluir bien”, afirmó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Hospitales

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


IMSS

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Muerte súbita

Muerte súbita
true

Lo que Ernestina no vio en la investigación del Interoceánico

true

POLITICÓN: ¿Dejarán panistas el gabinete estatal al no ir en alianza con el PRI en 2026?
Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial

Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial
Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’

Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’
El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA visitará ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México durante su tour oficial en México previo al Mundial 2026.

¿Llegará a Coahuila? Este es el calendario del tour del trofeo de la Copa del Mundo que iniciará en febrero
Objetos colocados en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti, en el lugar donde fue asesinado por agentes federales en Minneapolis.

Así fue como Trump supo que tenía un gran problema en Mineápolis
La gente “se ha obsesionado con perseguir una idea de perfección para conseguir más me gusta en Instagram.

El año del cuerpo confeccionado