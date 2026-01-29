Casi lista área de urgencias de la clínica 2 del IMSS en Saltillo: delegado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prevé que el área de Urgencias del Hospital General de Zona No. 2, en Saltillo, entre en operación la próxima semana, luego de una remodelación que incluyó la ampliación de espacios y mejoras en la recepción de ambulancias, informó el delegado en Coahuila, José Valeriano Ibáñez de la Rosa.

“Yo espero que en un muy corto plazo, incluso la próxima semana, esté recibiendo pacientes”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Cancela Torreón concesiones de transporte abandonadas desde 2022 y va por nueva licitación

De acuerdo con el delegado, la remodelación permitió ampliar el número de camillas con cinco espacios adicionales y mejorar la funcionalidad del área. “Se ampliaron algunos espacios, se volvió más funcional y se modificó la recepción de los pacientes que llegan en ambulancia para hacerla más accesible”, explicó.

“Son servicios flexibles; hay días en que están muy saturados y otros en que hay camillas disponibles. En alguna contingencia, el clima hace que a veces se junten los pacientes”, afirmó, al señalar que la ampliación busca responder mejor a los picos de demanda.

Además de la Clínica 2, el IMSS avanza en adecuaciones a Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Saltillo, particularmente en El Cortijo y Santa Bárbara, las cuales registran un avance estimado de entre 50 y 70 por ciento. El delegado explicó que los tiempos de obra se han extendido debido a que se decidió modificar el alcance original de los proyectos.

“Originalmente eran Unidades de Medicina Familiar con consulta externa, pero estamos haciendo las gestiones para que sean unidades más completas, con servicios auxiliares de diagnóstico”, compartió.

Detalló que estas UMF contarán con laboratorio, Rayos X y otros servicios complementarios, con el objetivo de que puedan resolver una mayor cantidad de problemas de salud sin que los derechohabientes tengan que acudir directamente a hospitales. “La intención es que sean más resolutivas y que eviten la necesidad de atención hospitalaria urgente en muchos casos”, dijo.

Añadió que también se trabaja para que estas unidades puedan incorporar el servicio de urgencias, lo que implica equipamiento específico y una plantilla de personal distinta. “Eso requiere un equipamiento diferente y personal adicional, pero es parte del objetivo”, indicó.

Finalmente, el delegado señaló que las obras en las distintas unidades médicas tienen fechas de entrega diferenciadas, de acuerdo con la magnitud de los trabajos, pero aseguró que todas avanzan conforme a lo previsto. “Van a concluir y van a concluir bien”, afirmó.