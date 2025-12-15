Torreón: CIDH admite petición para reconocer derechos del río Nazas

Torreón
/ 15 diciembre 2025
    Torreón: CIDH admite petición para reconocer derechos del río Nazas
    El río Nazas enfrenta un grave deterioro ambiental por la falta de caudal ecológico en su cuenca baja. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El organismo interamericano notificó al Gobierno de México la apertura del caso y otorgó un plazo para responder por el daño ambiental en la cuenca baja

TORREÓN, COAH.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó su decisión de admitir a trámite la petición P-2169-25, presentada por colectivos ambientalistas en nombre del río Nazas, cuyo objetivo es el reconocimiento de los derechos del afluente y la preservación de sus procesos ecológicos esenciales, entre ellos el restablecimiento de un caudal ecológico.

La petición fue presentada el 29 de agosto de 2025 y, de acuerdo con la notificación oficial, la CIDH remitió el caso al Gobierno de México, al que otorgó un plazo de tres meses —prorrogable hasta un máximo de cuatro— para que presente sus observaciones.

La Comisión precisó que no será posible conceder prórrogas que excedan el plazo establecido. La decisión fue notificada al Estado mexicano a través de Luz Elena Baños Rivas, embajadora y representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Con el inicio de este procedimiento y el requerimiento formal de información, por primera vez en la historia el Gobierno de México deberá responder en dos procesos legales de carácter internacional por presunta responsabilidad en el daño ambiental de la cuenca baja del río Nazas, así como por la omisión en el establecimiento de un caudal ecológico.

$!Organizaciones civiles buscan el reconocimiento legal de los derechos del río Nazas.
Organizaciones civiles buscan el reconocimiento legal de los derechos del río Nazas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El segundo proceso, adicional al abierto ante la CIDH, corresponde a una denuncia presentada por organizaciones ambientalistas ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), la cual fue admitida el pasado 8 de noviembre.

Mediante un comunicado, ProDefensa del Nazas y el movimiento Nazas Vivo señalaron que la admisión del caso por parte de la CIDH representa un paso clave hacia el escrutinio interamericano de las acciones y responsabilidades del Estado mexicano frente al deterioro ambiental y social que afecta al río Nazas y a las comunidades de su cuenca baja.

Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

