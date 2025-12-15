Torreón: CIDH admite petición para reconocer derechos del río Nazas

TORREÓN, COAH.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó su decisión de admitir a trámite la petición P-2169-25, presentada por colectivos ambientalistas en nombre del río Nazas, cuyo objetivo es el reconocimiento de los derechos del afluente y la preservación de sus procesos ecológicos esenciales, entre ellos el restablecimiento de un caudal ecológico.

La petición fue presentada el 29 de agosto de 2025 y, de acuerdo con la notificación oficial, la CIDH remitió el caso al Gobierno de México, al que otorgó un plazo de tres meses —prorrogable hasta un máximo de cuatro— para que presente sus observaciones.

La Comisión precisó que no será posible conceder prórrogas que excedan el plazo establecido. La decisión fue notificada al Estado mexicano a través de Luz Elena Baños Rivas, embajadora y representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Con el inicio de este procedimiento y el requerimiento formal de información, por primera vez en la historia el Gobierno de México deberá responder en dos procesos legales de carácter internacional por presunta responsabilidad en el daño ambiental de la cuenca baja del río Nazas, así como por la omisión en el establecimiento de un caudal ecológico.