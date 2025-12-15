Existía orden de aprehensión en Coahuila contra ‘El Limones’, confirma Fiscalía

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, confirmó que en Coahuila también existía una orden de aprehensión en contra del líder de Los Cabrera, Édgar “N”, alias “El Limones”, por un delito de extorsión cometido en el estado.

Mientras que el tema ha continuado en la luz pública luego de las revelaciones que incluso han señalado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México de ser artífice de los esquemas de extorsión de este grupo delincuencial en La Laguna, el fiscal confirmó que sí existen denuncias que en Coahuila realizaron los empresarios por estos delitos.

Entre los detalles, el fiscal agregó que, además de la detención que se logró por parte de la autoridad federal, en Coahuila estaba pendiente de cumplimentarse otra orden de aprehensión contra Edgar “N” por el delito de extorsión agravada.

“Nosotros tenemos que ser muy cautos. Son carpetas en curso. Sí hay una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada contra esta persona”, dijo.

Al respecto de la serie de señalamientos que se han desprendido alrededor de la detención, el Fiscal General de Coahuila no brindó mayor información sobre si las indagatorias incluyen otros delitos como lavado de dinero o narcotráfico.

Por otro lado, el titular de la delegación de Coahuila de la Fiscalía General de la República, Efraín Padilla Gastélum, confirmó que el asunto se está llevando exclusivamente desde el tratamiento de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a nivel federal.