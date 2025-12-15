Existía orden de aprehensión en Coahuila contra ‘El Limones’, confirma Fiscalía

Coahuila
/ 15 diciembre 2025
    Existía orden de aprehensión en Coahuila contra ‘El Limones’, confirma Fiscalía
    Federico Fernández (al centro), informó que empresarios de la entidad presentaron denuncias por extorsión contra Édgar “N”. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

El Fiscal General del Estado confirmó que existía una orden de aprehensión vigente contra Édgar ‘N’ por el delito de extorsión agravada

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, confirmó que en Coahuila también existía una orden de aprehensión en contra del líder de Los Cabrera, Édgar “N”, alias “El Limones”, por un delito de extorsión cometido en el estado.

Mientras que el tema ha continuado en la luz pública luego de las revelaciones que incluso han señalado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México de ser artífice de los esquemas de extorsión de este grupo delincuencial en La Laguna, el fiscal confirmó que sí existen denuncias que en Coahuila realizaron los empresarios por estos delitos.

Entre los detalles, el fiscal agregó que, además de la detención que se logró por parte de la autoridad federal, en Coahuila estaba pendiente de cumplimentarse otra orden de aprehensión contra Edgar “N” por el delito de extorsión agravada.

“Nosotros tenemos que ser muy cautos. Son carpetas en curso. Sí hay una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada contra esta persona”, dijo.

Al respecto de la serie de señalamientos que se han desprendido alrededor de la detención, el Fiscal General de Coahuila no brindó mayor información sobre si las indagatorias incluyen otros delitos como lavado de dinero o narcotráfico.

Por otro lado, el titular de la delegación de Coahuila de la Fiscalía General de la República, Efraín Padilla Gastélum, confirmó que el asunto se está llevando exclusivamente desde el tratamiento de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a nivel federal.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

