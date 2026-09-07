Torreón: cierran tres días el Cerro de las Noas por labores de mantenimiento y renovación

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    Torreón: cierran tres días el Cerro de las Noas por labores de mantenimiento y renovación
    Las escalinatas de acceso al templo también son sometidas a trabajos de restauración y acondicionamiento. SANDRA GÓMEZ

El Santuario de Cristo Rey permanecerá cerrado hasta la tarde del miércoles 9 de septiembre debido a trabajos de conservación, renovación y embellecimiento

TORREÓN, COAH.- Con la finalidad de optimizar sus instalaciones, preservar las distintas áreas y brindar una atención superior a paseantes y feligreses, el Santuario de Cristo Rey, ubicado en el Cerro de las Noas, cerrará sus puertas desde este lunes 7 y hasta la tarde del miércoles 9 de septiembre, a causa de obras de conservación y renovación.

El presbítero Víctor Manuel Gómez Hernández dio a conocer que en este lapso se intensificarán las acciones correspondientes al plan de rescate y embellecimiento del atractivo turístico y religioso, considerado un símbolo clave de Torreón y la Comarca Lagunera.

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Detalló que actualmente se llevan a cabo tareas de mantenimiento general, transformación arquitectónica y montaje de nuevas piezas artísticas en diferentes sectores del templo, haciendo indispensable limitar de manera transitoria el ingreso para agilizar los trabajos y resguardar la integridad de obreros y paseantes.

Las acciones forman parte de un proyecto de intervención integral ejecutado en el Cerro de las Noas, el cual incluyó recientemente la restauración profunda de la imponente estatua de Cristo Rey, obra de cerca de 22 metros de altura que corona la cima con una vista privilegiada de la urbe.

Terminada dicha fase, los trabajos se enfocan ahora en las capillas, los puntos de acceso y las zonas que conforman el recinto.

TRANSFORMAN CAPILLA PRINCIPAL

Entre las tareas en proceso sobresale la modernización arquitectónica en la fachada de la capilla central, sumada al cambio de los cristales antiguos por ventanales inéditos dotados de un concepto estético.

Tales obras pretenden optimizar la estética del sitio y, paralelamente, asegurar la preservación de un espacio que alberga constantemente a devotos, paseantes y caravanas de peregrinos originarios de La Laguna y diversos puntos de la República.

Igualmente, se efectúan modificaciones para ensanchar las entradas hacia la plaza principal, buscando agilizar el tránsito de los asistentes, sobre todo en fechas de alta congregación religiosa y periodos vacacionales.

De forma simultánea, se desarrollan acciones de restauración y acondicionamiento en las escalinatas que desembocan en el templo, uno de los sitios con mayor circulación en el complejo.

SENDERO DE FE

Respecto al ámbito cultural y sacro, el sacerdote Víctor Manuel Gómez Hernández indicó que sigue en marcha la sustitución y colocación de esculturas inéditas a lo largo del llamado Camino de Oración.

El propósito consiste en actualizar de forma gradual los elementos visuales que escoltan el trayecto espiritual de los visitantes, enriqueciendo la vivencia de quienes visitan el Cerro de las Noas con motivos de fe, meditación o turismo religioso.

Las piezas recién incorporadas se sumarán a los distintos puntos del trayecto como parte de la estrategia para embellecer la imagen global del santuario.

Estas acciones procuran conservar en óptimo estado uno de los sitios sacros más importantes de Torreón, cuya posición privilegiada en la cima lo consolida como un atractivo icónico para la comunidad y los visitantes de la zona.

SUSPENSIÓN MOMENTÁNEA

Como consecuencia de estas labores, los administradores del recinto acordaron interrumpir el paso desde este lunes y mantener cerrado el espacio martes y la mañana del miércoles.

Se calcula que las puertas vuelvan a abrirse al público el miércoles 9 de septiembre por la tarde, una vez finalizadas las tareas previstas para este periodo y garantizadas las condiciones óptimas para recibir a la ciudadanía.

El ministro religioso solicitó la comprensión de la ciudadanía ante los inconvenientes del cierre, subrayando que las mejoras buscan cuidar, embellecer y elevar la calidad de los espacios del Santuario de Cristo Rey para el beneficio de quienes frecuentan este emblemático sitio de fe y recreación en Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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