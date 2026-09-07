Impulsa Riquelme Solís talento juvenil en arranque escolar del Conalep Torreón

TORREÓN, COAH.- Al poner en marcha el periodo escolar 2026-2027 del Conalep, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado por el senador Gabriel Elizondo Pérez y directivos, entregó libros de texto y estímulos a alumnos con excelencia académica. Durante su intervención, el mandatario municipal enfatizó el valor de la juventud local y los invitó a luchar por sus metas.

“Cada ciclo escolar representa una puerta abierta al conocimiento. La educación transforma realidades, y este plantel mantiene una larga trayectoria formando profesionales que se integran con éxito al mercado laboral o avanzan hacia la universidad. En Coahuila existen condiciones para crecer y laborar, por lo cual la juventud decide quedarse aquí”, indicó el munícipe. Asimismo, Riquelme Solís subrayó que mediante la suma de esfuerzos entre ciudadanía y autoridades se consolidó un entorno favorable, impulsado por la seguridad, la llegada de inversiones y la creación de empleos. “La tranquilidad institucional propicia el desarrollo de proyectos de vida sólidos para las nuevas generaciones dentro de su propio estado”, afirmó, al tiempo que ratificó su trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez.

Igualmente, agradeció a los padres de familia su dedicación cotidiana y garantizó a los alumnos que su administración mantendrá escenarios seguros para el estudio y la convivencia.

“Ustedes representan el principal recurso de nuestra tierra. Confiamos en su empeño diario; el porvenir se diseña con disciplina y talento. Torreón requiere de su energía para avanzar; sigan adelante porque este municipio cuenta con un rumbo seguro”, concluyó. En el presídium figuraron Verónica Martínez García, diputada federal; el diputado Felipe González Miranda; Alfio Vega de la Peña, titular estatal de Conalep; Irma Mayela Adame Aguayo, directora de la escuela; María del Carmen Reyes García, líder de Coparmex Laguna; Pablo García Chacón, dirigente de Canacintra Torreón; y la estudiante Regina Díaz Rodríguez.