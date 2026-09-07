Impulsa Riquelme Solís talento juvenil en arranque escolar del Conalep Torreón

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    Impulsa Riquelme Solís talento juvenil en arranque escolar del Conalep Torreón
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó el talento y esfuerzo de los jóvenes durante el evento. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Con libros de texto y estímulos para alumnos destacados, arrancó el ciclo escolar 2026-2027 del Conalep, donde se destacó el papel de la juventud en el desarrollo de Coahuila

TORREÓN, COAH.- Al poner en marcha el periodo escolar 2026-2027 del Conalep, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado por el senador Gabriel Elizondo Pérez y directivos, entregó libros de texto y estímulos a alumnos con excelencia académica.

Durante su intervención, el mandatario municipal enfatizó el valor de la juventud local y los invitó a luchar por sus metas.

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$!El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís llamó a los estudiantes a perseguir sus metas y aprovechar las oportunidades que brinda la educación.
El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís llamó a los estudiantes a perseguir sus metas y aprovechar las oportunidades que brinda la educación. SANDRA GÓMEZ

“Cada ciclo escolar representa una puerta abierta al conocimiento. La educación transforma realidades, y este plantel mantiene una larga trayectoria formando profesionales que se integran con éxito al mercado laboral o avanzan hacia la universidad. En Coahuila existen condiciones para crecer y laborar, por lo cual la juventud decide quedarse aquí”, indicó el munícipe.

Asimismo, Riquelme Solís subrayó que mediante la suma de esfuerzos entre ciudadanía y autoridades se consolidó un entorno favorable, impulsado por la seguridad, la llegada de inversiones y la creación de empleos.

“La tranquilidad institucional propicia el desarrollo de proyectos de vida sólidos para las nuevas generaciones dentro de su propio estado”, afirmó, al tiempo que ratificó su trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez.

$!Entrega de libros de texto y estímulos a estudiantes con excelencia académica durante el arranque del ciclo escolar 2026-2027.
Entrega de libros de texto y estímulos a estudiantes con excelencia académica durante el arranque del ciclo escolar 2026-2027. SANDRA GÓMEZ

Igualmente, agradeció a los padres de familia su dedicación cotidiana y garantizó a los alumnos que su administración mantendrá escenarios seguros para el estudio y la convivencia.

$!Representantes de los sectores educativo, empresarial y gubernamental acompañaron a los estudiantes durante el inicio del ciclo escolar.
Representantes de los sectores educativo, empresarial y gubernamental acompañaron a los estudiantes durante el inicio del ciclo escolar. SANDRA GÓMEZ

“Ustedes representan el principal recurso de nuestra tierra. Confiamos en su empeño diario; el porvenir se diseña con disciplina y talento. Torreón requiere de su energía para avanzar; sigan adelante porque este municipio cuenta con un rumbo seguro”, concluyó.

En el presídium figuraron Verónica Martínez García, diputada federal; el diputado Felipe González Miranda; Alfio Vega de la Peña, titular estatal de Conalep; Irma Mayela Adame Aguayo, directora de la escuela; María del Carmen Reyes García, líder de Coparmex Laguna; Pablo García Chacón, dirigente de Canacintra Torreón; y la estudiante Regina Díaz Rodríguez.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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