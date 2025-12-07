Torreón: CJM imparte talleres a detenidos para prevenir adicciones

Los talleres “Adicciones” y “La Neta del Cristal” fueron dirigidos principalmente a jóvenes que habían mostrado conductas relacionadas con el consumo de alcohol u otras sustancias. El objetivo fue concientizarlos sobre los daños que generan las drogas y evitar que reincidan en las faltas que los llevaron a su detención.

La directora del CJM, Martha Rodríguez Romero, destacó que el modelo de justicia cívica aplicado en Torreón ha permitido consolidar programas con un enfoque humanista y preventivo. Esto ha facilitado la detección temprana de jóvenes con alguna problemática y la posibilidad de ofrecerles alternativas de atención oportuna.

Rodríguez señaló que la prioridad del gobierno encabezado por el alcalde Román Alberto Cepeda González es fortalecer la seguridad a partir de la prevención, por lo que se desarrollan acciones específicas para alertar a los jóvenes sobre los efectos del consumo de drogas.

“Se busca concientizarlos sobre los daños físicos, mentales y sobre todo sobre la desintegración familiar que provoca el uso de sustancias”, afirmó.

Durante los talleres, personal especializado del CJM brindó información clara sobre los efectos de diversas sustancias, entre ellos euforia, aumento en la frecuencia cardiaca y presión arterial, además de comportamientos agresivos, violencia y desarrollo de adicciones difíciles de controlar.

La directora también señaló que actualmente se trabaja en coordinación con 33 centros y organizaciones, como el Centro de Integración Juvenil (CIJ) y Alcohólicos Anónimos, que ofrecen acompañamiento y estrategias de prevención y tratamiento. A través de estas alianzas se imparten pláticas y sesiones informativas que brindan a los jóvenes herramientas para tomar mejores decisiones.

Finalmente, Rodríguez Romero reafirmó el compromiso de la Administración Municipal con la construcción de una comunidad más segura y saludable, mediante acciones que priorizan la prevención, la atención integral y el acompañamiento necesario para que los jóvenes puedan desarrollarse lejos de las adicciones.