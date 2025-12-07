Registra Torreón más de 3 mil incendios en lotes baldíos durante 2025

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón ha atendido 3 mil 199 incendios en terrenos baldíos en lo que va del año, por lo que la dependencia hizo un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar a quienes realicen malas prácticas, como la quema de basura.

El titular de la corporación, Jorge Luis Juárez Llanas, explicó que estos siniestros pueden originarse por diferentes factores, entre ellos la quema de basura, colillas de cigarro arrojadas al suelo, vidrios o botellas que funcionan como lentes y concentran los rayos del sol, además de fogatas que no fueron apagadas por completo.

Juárez Llanas subrayó que muchos de estos terrenos baldíos cuentan con propietario, por lo que pidió a los dueños asumir su responsabilidad, limpiar sus predios y cercarlos para evitar que sean usados como tiraderos clandestinos.

Recordó que la quema de basura y maleza no solo genera incendios, sino que también contamina el aire y el suelo, lo que afecta la salud de las personas que viven cerca de estos lugares.

Ante este panorama, el director reiteró el llamado a la población para no realizar quemas en lotes baldíos y reportar cualquier actividad sospechosa que pueda derivar en un incendio.