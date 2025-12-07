Registra Torreón más de 3 mil incendios en lotes baldíos durante 2025

Torreón
/ 7 diciembre 2025
    Registra Torreón más de 3 mil incendios en lotes baldíos durante 2025
    Protección Civil y Bomberos de Torreón ha atendido los reportes generador en lo que va del año. FOTO: CORTESÍA

Exhortan a la ciudadanía a denunciar malas prácticas como la quema de basura

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón ha atendido 3 mil 199 incendios en terrenos baldíos en lo que va del año, por lo que la dependencia hizo un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar a quienes realicen malas prácticas, como la quema de basura.

El titular de la corporación, Jorge Luis Juárez Llanas, explicó que estos siniestros pueden originarse por diferentes factores, entre ellos la quema de basura, colillas de cigarro arrojadas al suelo, vidrios o botellas que funcionan como lentes y concentran los rayos del sol, además de fogatas que no fueron apagadas por completo.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón lanza campaña con QR y números de emergencia para prevenir violencia de género

Juárez Llanas subrayó que muchos de estos terrenos baldíos cuentan con propietario, por lo que pidió a los dueños asumir su responsabilidad, limpiar sus predios y cercarlos para evitar que sean usados como tiraderos clandestinos.

Recordó que la quema de basura y maleza no solo genera incendios, sino que también contamina el aire y el suelo, lo que afecta la salud de las personas que viven cerca de estos lugares.

Ante este panorama, el director reiteró el llamado a la población para no realizar quemas en lotes baldíos y reportar cualquier actividad sospechosa que pueda derivar en un incendio.

$!La quema de basura y maleza contamina el aire y el suelo, afectando la salud de quienes viven cerca.
La quema de basura y maleza contamina el aire y el suelo, afectando la salud de quienes viven cerca. FOTO: CORTESÍA

Añadió que, dentro de la Administración encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, se han reforzado las acciones preventivas y se trabaja de la mano con la ciudadanía para evitar riesgos que pongan en peligro a los habitantes de Torreón.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: ‘Aprendo y Cuido Más’ fortalece conciencia ecológica en primarias

El funcionario recomendó mantener los lotes limpios, reportar los predios en mal estado y comunicarse al 871 712 00 66 o al 911 en caso de una emergencia.

“Es fundamental que la comunidad se una a la prevención y no realice acciones que puedan provocar incendios. La seguridad y el bienestar de todos dependen de nuestra responsabilidad y conciencia”, concluyó

Temas


Medio Ambiente
incendios

Localizaciones


Coahuila
Torreón

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Leyes y triquiñuelas: El factor político y legal de la reforma laboral
La iniciativa plantea limitar incrementos en pólizas, transparentar servicios médicos incluidos y fortalecer las facultades de sanción de la Profeco ante prácticas abusivas.

Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final
El estudio nacional coordinado por CIBI Digital reveló que más del 80% de niñas y niños de entre 6 y 12 años ya tiene acceso a internet.

Coahuila: educación digital de los menores requiere un esfuerzo conjunto, no solo de las familias

El programa Código Mariposa brinda atención a familias que enfrentan pérdidas gestacionales y neonatales.

Código Mariposa: Coahuila implementa acompañamiento y espacios privados para duelo perinatal en 14 hospitales
Autoridades sanitarias intensifican las recomendaciones a la población para eliminar recipientes con agua estancada en patios y azoteas, con el objetivo de reducir los riesgos de contagio de dengue en la entidad.

Coahuila contiene la ola de dengue y reduce casos en más del 85 por ciento
FOTO: FREEPIK

El verdadero desafío de prometer accesibilidad: Día Internacional sobre las Personas con Discapacidad
true

POLITICÓN: ¿Festejo justificado? Sheinbaum llena el Zócalo, mientras estallan coches bomba en Michoacán

Un mundo paralelo

Un mundo paralelo