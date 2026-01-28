Torreón: Clausuran sucursal bancaria, empleados se embriagaban en área restringida

TORREÓN, COAH.- Una sucursal bancaria ubicada en la colonia Navarro, en Torreón, fue clausurada por autoridades municipales luego de que empleados fueran sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas al interior del inmueble durante la madrugada.

La Dirección de Inspección y Verificación Municipal actuó tras un reporte ciudadano recibido por el sistema de Seguridad Pública, en el que se alertaba sobre una fuerte discusión y un altercado en el exterior del edificio, localizado en el cruce del bulevar Independencia y la calle Río Balsas.

Al acudir al sitio, los inspectores ingresaron a las oficinas del banco y encontraron a varias personas, identificadas como trabajadores de la institución, ingiriendo alcohol en un área restringida. La conducta fue considerada una falta grave por violar la normativa municipal y representar un riesgo para la seguridad del inmueble.

Ante la infracción flagrante, las autoridades colocaron sellos de clausura en las puertas principales de la sucursal. El acta correspondiente asentó violaciones a los Reglamentos para la Expedición de Licencias y al Reglamento de Prevención y Control del Abuso en el Consumo de Alcohol.

Hasta el momento, la institución bancaria no ha emitido un posicionamiento oficial sobre posibles sanciones a los empleados involucrados ni sobre la fecha de reapertura. Para reanudar operaciones, deberá realizar los trámites correspondientes ante la Dirección de Inspección y Verificación y la Tesorería Municipal.