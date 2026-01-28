Torreón: Clausuran sucursal bancaria, empleados se embriagaban en área restringida

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 28 enero 2026
    Torreón: Clausuran sucursal bancaria, empleados se embriagaban en área restringida
    Sellos de clausura fueron colocados en la sucursal ubicada en la colonia Navarro. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Autoridades municipales actuaron tras un reporte ciudadano por altercados. La autoridad consideró la falta como un riesgo para la seguridad del inmueble.

TORREÓN, COAH.- Una sucursal bancaria ubicada en la colonia Navarro, en Torreón, fue clausurada por autoridades municipales luego de que empleados fueran sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas al interior del inmueble durante la madrugada.

La Dirección de Inspección y Verificación Municipal actuó tras un reporte ciudadano recibido por el sistema de Seguridad Pública, en el que se alertaba sobre una fuerte discusión y un altercado en el exterior del edificio, localizado en el cruce del bulevar Independencia y la calle Río Balsas.

TE PUEDE INTERESAR: Recorte en Lear está ligado a cambios en producción de GM: Secretario de Economía

Al acudir al sitio, los inspectores ingresaron a las oficinas del banco y encontraron a varias personas, identificadas como trabajadores de la institución, ingiriendo alcohol en un área restringida. La conducta fue considerada una falta grave por violar la normativa municipal y representar un riesgo para la seguridad del inmueble.

Ante la infracción flagrante, las autoridades colocaron sellos de clausura en las puertas principales de la sucursal. El acta correspondiente asentó violaciones a los Reglamentos para la Expedición de Licencias y al Reglamento de Prevención y Control del Abuso en el Consumo de Alcohol.

Hasta el momento, la institución bancaria no ha emitido un posicionamiento oficial sobre posibles sanciones a los empleados involucrados ni sobre la fecha de reapertura. Para reanudar operaciones, deberá realizar los trámites correspondientes ante la Dirección de Inspección y Verificación y la Tesorería Municipal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bebidas
Clausura
bancos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Para la titular en Coahuila de la Secretaría de las Mujeres, el calor pudo haber influido en el alto número de casos de violencia de género.

Durante 2025, mayo fue el mes más violento contra las mujeres
El maltrato contra las mascotas no es solo golpes, también incluye el abandono al que son confinadas.

Crueldad animal en Saltillo llegará a denuncia penal; un caso agravado se registra cada dos semanas
Antes de abrir sus puertas, cada comerciante se encargará de limpiar el frente de su establecimiento.

Comerciantes del Centro Histórico impulsan la iniciativa ‘Mi Banqueta, Mi Centro’ en Saltillo
El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad la realización de una sesión solemne por el 30 aniversario del COECyT en el Centro de Cultura Científica.

Aprueba Cabildo de Saltillo sesión solemne por 30 aniversario del COECyT y avala cambios de nomenclatura

Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?