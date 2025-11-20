Torreón: Conagua alerta por fraudes en trámites de agua, ‘no pague ni use intermediarios’

TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó una advertencia urgente a los usuarios de aguas nacionales, especialmente a los pequeños productores agrícolas, para evitar caer en fraudes o extorsiones por parte de supuestos gestores que ofrecen regularizar permisos o concesiones.

La dependencia federal recalcó que todos los trámites relacionados con el uso del agua son directos, gratuitos y no requieren intermediarios.

Conagua recordó que el Decreto de Facilidades Administrativas otorga un periodo de seis meses para que los usuarios actualicen o regularicen sus títulos, y que con el fin de apoyar a los productores más vulnerables se han habilitado más de 100 módulos de atención en coordinación con la Secretaría de Agricultura.

La institución exhortó a la población a acudir únicamente a los organismos de cuenca, direcciones locales o a su plataforma oficial para recibir asesoría personalizada sin costo. Asimismo, pidió denunciar cualquier cobro indebido o intento de extorsión por parte de personas o compañías que se presenten como gestores.