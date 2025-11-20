Torreón: Conagua alerta por fraudes en trámites de agua, ‘no pague ni use intermediarios’

Torreón
/ 20 noviembre 2025
    Torreón: Conagua alerta por fraudes en trámites de agua, ‘no pague ni use intermediarios’
    Módulos de atención de Conagua orientan a usuarios para regularizar sus títulos sin intermediarios. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Dependencia advierte a pequeños productores sobre defraudadores que buscan cobrar por servicios que son totalmente gratuitos

TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó una advertencia urgente a los usuarios de aguas nacionales, especialmente a los pequeños productores agrícolas, para evitar caer en fraudes o extorsiones por parte de supuestos gestores que ofrecen regularizar permisos o concesiones.

La dependencia federal recalcó que todos los trámites relacionados con el uso del agua son directos, gratuitos y no requieren intermediarios.

Conagua recordó que el Decreto de Facilidades Administrativas otorga un periodo de seis meses para que los usuarios actualicen o regularicen sus títulos, y que con el fin de apoyar a los productores más vulnerables se han habilitado más de 100 módulos de atención en coordinación con la Secretaría de Agricultura.

La institución exhortó a la población a acudir únicamente a los organismos de cuenca, direcciones locales o a su plataforma oficial para recibir asesoría personalizada sin costo. Asimismo, pidió denunciar cualquier cobro indebido o intento de extorsión por parte de personas o compañías que se presenten como gestores.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

