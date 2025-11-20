Segundo informe del gobernador Manolo Jiménez en Torreón destaca compromiso con La Laguna: Román Cepeda

Torreón
/ 20 noviembre 2025
    El alcalde Román Alberto Cepeda destacó la importancia de la cercanía del gobernador con La Laguna. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El evento permitirá conocer los avances del segundo año de gestión del gobernador, así como los proyectos ejecutados en La Laguna y otras regiones del estado

TORREÓN, COAH.- Es una gran satisfacción para toda La Laguna la realización del segundo informe del gobernador Manolo Jiménez, el 26 de noviembre a las 18:00 horas en el Coliseo Centenario de Torreón, uno de los recintos más emblemáticos del norte del país, dijo el alcalde Román Alberto Cepeda.

Este evento no sólo representa una oportunidad para mostrar los avances del gobierno estatal, sino también para fortalecer el sentido de identidad y unidad entre los laguneros, quienes ven reflejados sus esfuerzos y necesidades en las acciones emprendidas por la administración actual, comentó.

La decisión de realizar el informe en esta ciudad responde, según explicó, al compromiso del gobernador de mantener una cercanía real con todas las regiones del estado, especialmente con La Laguna, que ha sido protagonista de importantes obras y programas durante su administración.

De este modo, se reafirma la voluntad de escuchar directamente a la población y seguir impulsando el desarrollo regional con proyectos que benefician a todos los sectores sociales.

Cepeda destacó que la ciudad cuenta con la infraestructura necesaria para recibir a representantes de todo Coahuila, ya que el evento reunirá a empresarios, líderes sociales, alcaldes y representantes de los diferentes poderes del estado para conocer los resultados de su segundo año de gestión.

El encuentro promete ser un espacio de diálogo y rendición de cuentas, donde se podrán intercambiar ideas y fortalecer alianzas que contribuyan al progreso de la entidad.

Entre las obras estatales más destacadas se encuentra el paso deprimido Abastos–Independencia, uno de los proyectos viales más importantes de Torreón, que actualmente registra un avance de más del 20% y busca mejorar la movilidad urbana y la conexión comercial del municipio.

Además, esta infraestructura es clave para agilizar el tránsito y facilitar el crecimiento económico, generando un impacto positivo tanto para los habitantes como para el sector productivo local.

ANUNCIA ROMÁN CEPEDA SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO

Por su parte, el edil anunció para el 4 de diciembre a las 12:00 horas en el Teatro Nazas la presentación de su primer informe de gobierno al frente del municipio de Torreón, en esta su segunda gestión como alcalde.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

