Lideran autos chatarra y mala disposición de desechos las denuncias ante Inspección y Verificación en Torreón

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Torreón
/ 10 abril 2026
    Lideran autos chatarra y mala disposición de desechos las denuncias ante Inspección y Verificación en Torreón
    Pablo Fernández, hace un llamado a los comerciantes para que no arrojen la basura en lugares prohibidos. SANDRA GÓMEZ

Sanciones son con el fin de fomentar la responsabilidad civil, aclara la Dirección de Inspección y Verificación

TORREÓN, COAH.- La acumulación de vehículos en desuso y la gestión deficiente de los residuos sólidos se mantienen como las principales causas de denuncia ciudadana ante la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón.

Pablo Fernández, titular de la instancia, detalló que el flujo diario de reportes es constante y variado. Entre las faltas más recurrentes sobresalen los establecimientos comerciales que tiran basura en sitios prohibidos, una práctica que amerita sanciones administrativas.

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El funcionario subrayó que, más allá de la recaudación por multas, la prioridad es fomentar la responsabilidad civil. Se exhorta especialmente a los negocios a utilizar contenedores reglamentarios y a contratar servicios de recolección especializados para residuos de manejo delicado, como los aceites vegetales o industriales.

Sobre este punto, advirtió que verter aceites en las alcantarillas es una falta grave, ya que provoca el colapso del sistema de drenaje, afectando la infraestructura pública y la salud de los torreonenses.

En el desglose de las estadísticas, los automóviles abandonados representan cerca del 40 por ciento de la carga de trabajo de la dirección.

Para que una unidad sea catalogada bajo este estatus y se proceda legalmente, debe exhibir signos claros de descuido, tales como la acumulación excesiva de polvo, neumáticos desinflados o haber permanecido inmóvil durante un tiempo prolongado en la vía pública.

Fernández aclaró que el personal realiza una inspección previa para evitar malentendidos, pues en ocasiones los vehículos reportados pertenecen a vecinos del sector, lo que requiere un análisis antes de ordenar cualquier arrastre al corralón.

Por su parte, las quejas por basura mal gestionada constituyen el 20 por ciento de los folios recibidos.

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Ante esto, la autoridad reiteró la importancia de respetar estrictamente los horarios del camión recolector. Dejar bolsas en las banquetas fuera de tiempo no solo deteriora la imagen de la ciudad, sino que crea focos de infección y contaminación ambiental.

Para concluir, se recordó a la población que las denuncias pueden canalizarse a través de las plataformas de Atención Ciudadana y las herramientas digitales del municipio, optimizando así los tiempos de respuesta y la eficiencia operativa de la dependencia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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