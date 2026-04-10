Lideran autos chatarra y mala disposición de desechos las denuncias ante Inspección y Verificación en Torreón

Pablo Fernández, titular de la instancia, detalló que el flujo diario de reportes es constante y variado. Entre las faltas más recurrentes sobresalen los establecimientos comerciales que tiran basura en sitios prohibidos, una práctica que amerita sanciones administrativas.

TORREÓN, COAH.- La acumulación de vehículos en desuso y la gestión deficiente de los residuos sólidos se mantienen como las principales causas de denuncia ciudadana ante la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón .

El funcionario subrayó que, más allá de la recaudación por multas, la prioridad es fomentar la responsabilidad civil. Se exhorta especialmente a los negocios a utilizar contenedores reglamentarios y a contratar servicios de recolección especializados para residuos de manejo delicado, como los aceites vegetales o industriales.

Sobre este punto, advirtió que verter aceites en las alcantarillas es una falta grave, ya que provoca el colapso del sistema de drenaje, afectando la infraestructura pública y la salud de los torreonenses.

En el desglose de las estadísticas, los automóviles abandonados representan cerca del 40 por ciento de la carga de trabajo de la dirección.

Para que una unidad sea catalogada bajo este estatus y se proceda legalmente, debe exhibir signos claros de descuido, tales como la acumulación excesiva de polvo, neumáticos desinflados o haber permanecido inmóvil durante un tiempo prolongado en la vía pública.

Fernández aclaró que el personal realiza una inspección previa para evitar malentendidos, pues en ocasiones los vehículos reportados pertenecen a vecinos del sector, lo que requiere un análisis antes de ordenar cualquier arrastre al corralón.

Por su parte, las quejas por basura mal gestionada constituyen el 20 por ciento de los folios recibidos.