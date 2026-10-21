Torreón: Dan de alta a maestro herido en ataque a la Secundaria 13
Ricardo Quintanar Ruiz permaneció más de 15 días en terapia intensiva; continuará su recuperación con apoyo psicológico y emocional
TORREÓN, COAH.- El profesor Ricardo Quintanar Ruiz, herido durante el ataque a la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, fue dado de alta tras presentar una evolución favorable en su estado de salud, informó la coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna, Flor Rentería.
La funcionaria confirmó que el docente logró superar la etapa más delicada de su recuperación, tras permanecer más de 15 días en terapia intensiva. Una vez estabilizado, fue trasladado a hospitalización general, donde permaneció otros cuatro días bajo observación médica hasta que los especialistas determinaron que podía abandonar el hospital.
Su proceso continuará con atención psicológica y acompañamiento emocional para superar las secuelas de la agresión ocurrida el pasado 1 de octubre en el plantel, donde perdió la vida la subdirectora Nedi Edith Nevárez González y varias personas más resultaron heridas.
Rentería detalló que las acciones de acompañamiento también se extendieron a estudiantes, docentes y personal administrativo. Alrededor de 200 integrantes de la comunidad educativa han recibido orientación especializada mediante un trabajo conjunto con el sector salud y el programa INSPIRA, con el fin de atender las afectaciones emocionales y recuperar la confianza en el entorno escolar.
La funcionaria agregó que se mantiene comunicación constante con madres y padres de familia, quienes participan en las estrategias de acompañamiento y prevención para fortalecer la seguridad en la escuela.