Torreón: Dan de alta a maestro herido en ataque a la Secundaria 13

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    Torreón: Dan de alta a maestro herido en ataque a la Secundaria 13
    El docente herido durante el ataque a la Secundaria 13 de Torreón fue dado de alta médica luego de más de 15 días hospitalizado; continuará su recuperación con atención psicológica. SANDRA GÓMEZ

Ricardo Quintanar Ruiz permaneció más de 15 días en terapia intensiva; continuará su recuperación con apoyo psicológico y emocional

TORREÓN, COAH.- El profesor Ricardo Quintanar Ruiz, herido durante el ataque a la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, fue dado de alta tras presentar una evolución favorable en su estado de salud, informó la coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna, Flor Rentería.

La funcionaria confirmó que el docente logró superar la etapa más delicada de su recuperación, tras permanecer más de 15 días en terapia intensiva. Una vez estabilizado, fue trasladado a hospitalización general, donde permaneció otros cuatro días bajo observación médica hasta que los especialistas determinaron que podía abandonar el hospital.

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Su proceso continuará con atención psicológica y acompañamiento emocional para superar las secuelas de la agresión ocurrida el pasado 1 de octubre en el plantel, donde perdió la vida la subdirectora Nedi Edith Nevárez González y varias personas más resultaron heridas.

Rentería detalló que las acciones de acompañamiento también se extendieron a estudiantes, docentes y personal administrativo. Alrededor de 200 integrantes de la comunidad educativa han recibido orientación especializada mediante un trabajo conjunto con el sector salud y el programa INSPIRA, con el fin de atender las afectaciones emocionales y recuperar la confianza en el entorno escolar.

La funcionaria agregó que se mantiene comunicación constante con madres y padres de familia, quienes participan en las estrategias de acompañamiento y prevención para fortalecer la seguridad en la escuela.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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