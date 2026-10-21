Torreón reforzará seguridad con el nuevo mando de la XI Región Militar

El edil consideró que este antecedente permitirá mantener una comunicación más directa y facilitar los acuerdos operativos en la zona metropolitana. Detalló que Aguirre Lara no llega a una región desconocida, pues anteriormente ocupó el cargo de jefe de Estado Mayor de la XI Región Militar, lo que le permitió establecer contacto con representantes de los sectores empresarial, social y político.

TORREÓN, COAH.- La llegada del general de Brigada de Estado Mayor Miguel Ángel Aguirre Lara como comandante interino de la XI Región Militar abre la posibilidad de fortalecer las estrategias de seguridad en La Laguna , informó el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís.

“Él ya fue jefe de Estado Mayor aquí en la región. Entonces, no es una persona que viene a conocer, es una persona que incluso conoce a los actores sociales, a los empresarios, a los políticos y puede tener una mejor interacción para la parte operativa”, expresó Riquelme Solís.

El presidente municipal comentó que durante el cambio de mando tuvo oportunidad de conversar con el general, a quien informó sobre la dinámica de las reuniones de seguridad que se realizan periódicamente en Torreón. En dichos encuentros participan representantes de las corporaciones municipales, estatales y federales, así como mandos de la XI Región Militar.

Para el alcalde, uno de los principales objetivos es conservar la coordinación interinstitucional y fortalecer la capacidad de respuesta en Torreón y el resto de la Comarca Lagunera. Adelantó que será durante el próximo encuentro formal con el comandante interino cuando se definan los temas prioritarios y los mecanismos de colaboración para dar continuidad a las estrategias.