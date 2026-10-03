Torreón: dan de alta a una herida de la Secundaria 13; tres siguen hospitalizados

Rentería indicó que Romina abandonó el hospital este viernes para continuar su convalecencia en casa. Los reportes médicos estiman que en aproximadamente diez días se le retirarán las suturas.

A dos días del ataque en la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, una persona fue dada de alta y tres permanecen hospitalizadas, informó Flor Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila.

Sobre el director del plantel, Gerardo, señaló que muestra una mejoría y ya fue cambiado a piso, donde sigue bajo revisiones y exámenes clínicos conforme a los protocolos médicos. Durante su estancia, fue visitado por el titular de la Secretaría de Educación de Coahuila.

En cuanto al alumno Alexis, de 13 años, la funcionaria precisó que su condición sigue siendo delicada, aunque sin variaciones de riesgo. Permanece acompañado por su madre y su abuelo mientras recibe cuidados especializados.

El profesor Ricardo continúa internado. Pese a la severidad de las heridas, su estado se reporta estable bajo supervisión médica continua.

Rentería recordó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas instruyó dar seguimiento estricto a la salud de cada herido y garantizar comunicación y respaldo a sus familiares. Añadió que, de manera paralela a la atención clínica, se brinda soporte institucional a la comunidad estudiantil, docente y familiar.