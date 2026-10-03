Torreón: dan de alta a una herida de la Secundaria 13; tres siguen hospitalizados

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón: dan de alta a una herida de la Secundaria 13; tres siguen hospitalizados
    Ambulancias y unidades de seguridad permanecen en el exterior de la Secundaria 13 de La Unión, donde este jueves se reportó el alta de una de las personas heridas en el ataque. SANDRA GÓMEZ

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Rentería, informó que el director Gerardo mejoró y ya fue cambiado a piso, mientras el alumno Alexis sigue delicado

A dos días del ataque en la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, una persona fue dada de alta y tres permanecen hospitalizadas, informó Flor Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila.

Rentería indicó que Romina abandonó el hospital este viernes para continuar su convalecencia en casa. Los reportes médicos estiman que en aproximadamente diez días se le retirarán las suturas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/una-heroina-asi-califican-a-la-maestra-nedi-edit-maestra-que-murio-protegiendo-a-sus-alumnos-en-torreon-GB23884323

Sobre el director del plantel, Gerardo, señaló que muestra una mejoría y ya fue cambiado a piso, donde sigue bajo revisiones y exámenes clínicos conforme a los protocolos médicos. Durante su estancia, fue visitado por el titular de la Secretaría de Educación de Coahuila.

En cuanto al alumno Alexis, de 13 años, la funcionaria precisó que su condición sigue siendo delicada, aunque sin variaciones de riesgo. Permanece acompañado por su madre y su abuelo mientras recibe cuidados especializados.

El profesor Ricardo continúa internado. Pese a la severidad de las heridas, su estado se reporta estable bajo supervisión médica continua.

Rentería recordó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas instruyó dar seguimiento estricto a la salud de cada herido y garantizar comunicación y respaldo a sus familiares. Añadió que, de manera paralela a la atención clínica, se brinda soporte institucional a la comunidad estudiantil, docente y familiar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Escuelas

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crucifixión

Crucifixión
NosotrAs: ¿Cómo es nuestra movilidad?

NosotrAs: ¿Cómo es nuestra movilidad?
true

POLITICÓN: Hoy, reunión clave en Morena Coahuila de cara a elección de diputados federales
Las preferencias de los detenidos forman parte de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Coahuila: Agresores de secundaria en Torreón se inspiraron en al menos nueve ‘mask killers’
Una cabeza sin luz ni fuerza

Una cabeza sin luz ni fuerza
true

Tragedia en La Laguna; el castigo penal no basta
“¿Qué pasa con una empresa familiar cuando muere su fundador?”, plantea Whitepaper como punto de partida del episodio.

Herencias que se convierten en pleitos: cinco grandes empresas enfrentan el problema de la sucesión
Los cierres preventivos se aplicaron desde las 07:30 horas en zonas anegadas, como el deprimido de bulevar Revolución y el Nudo Mixteco.

Aplican cierres preventivos en vialidades de Torreón por lluvias (video)