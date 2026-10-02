$!Una heroína, así califican a la maestra Nedi Edit, maestra que murió protegiendo a sus alumnos en Torreón

Una heroína que dio la vida por sus alumnos, así fue descrita la maestra Nedi Edit Nevárez González, subdirectora de la secundaria General 13 del ejido La Unión que fue asesinada el jueves por dos hermanos gemelos, en un ataque que conmocionó al estado por la ferocidad de las acciones. A la maestra Nedi Edit le faltaban dos años para jubilarse. Un día antes de su asesinato, casualmente, acudió a la secundaria 17, a una fiesta de jubilación. “Estaba muy pacífica”, la recuerda el maestro Juan Pablo Castruita.

Fueron las últimas fotos y videos donde se mira a la maestra atenta a escuchar un discurso de despedida. Juan Pablo Castruita la tuvo de compañera en la secundaria 3 y en la 11, y la recuerda como una persona “pacífica, lista y buena”. “Actuó en su papel como docente. Luchó mucho”, dijo sobre la mañana del jueves en donde dos exalumnos le arrebataron la vida de una forma violenta.

La maestra Nedi Edit nació el 4 de abril de 1969. Tenía 57 años. Se formó como contadora pública y tenía estudios de maestría en Educación por la Universidad Iberoamericana Torreón. Era la segunda de cinco hermanos y hermanas, y tenía un hijo. En el velorio, su padre se mostraba serio y expresaba el orgullo por su hija, que lucía una enorme sonrisa en el retrato a un lado del féretro. Su hermano Nahúm se dijo consternado y conmocionado por la forma como murió su hermana y pidió respeto para no dar más declaraciones. Su hijo y otra hermana no habían llegado al velorio porque viajaban desde otra ciudad. La sala de velación se inundó de arreglos florales enviados por escuelas, amigas, el gobernador Manolo Jiménez y el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme. Poca gente de la que acudió a rendir homenaje a la maestra quiso hablar. Los pocos, aseguran que siempre fue una mujer con una gran sonrisa. Estricta, pero noble, coincidieron algunos que no quisieron dar su nombre. Arturo Díaz, secretario de la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), calificó también de “heroína” a la maestra. “Dio su vida por sus alumnos, eso somos los maestros de hoy. Hoy venimos a decirle a la familia a darle un abrazo fraterno, una palabra de aliento a la familia”, comentó al salir de la funeraria Gayosso en Torreón. En redes sociales, muchos expresaron su admiración por la maestra: “Con profundo dolor hoy despedimos a quien fuera nuestra compañera y una docta maestra de Español, una mujer dedicada a la enseñanza y al maravilloso oficio de transmitir, a través de la palabra, conocimientos y aprendizajes que dejan huella”, escribió la Comunidad de Amigos de la Secundaria General 3 de Torreón, junto a una vieja foto donde aparece Nedi Edit al centro de los estudiantes.

“Quienes tuvimos la dicha de compartir con ella una etapa de nuestra vida profesional, conservamos el recuerdo de su presencia, de su vocación y de todo aquello que aportó a nuestra comunidad educativa”, comentó en la misma publicación. La Secundaria 13 donde fungía como subdirectora, expresó en redes sociales: “Su dedicación, alegría y compañerismo vivirán siempre en nuestra memoria”.

“Su ausencia deja un vacío entre quienes tuvimos la dicha de compartir momentos, trabajo y experiencias a su lado. Más allá de ser una compañera, Nedi deja en nuestros corazones recuerdos, cariño y una huella que permanecerá siempre con nosotros”, escribió Mayra Mendoza en Facebook. “La maestra Nedi Edith Nevárez González QEPD fue una excelente maestra de Español, fue una de las maestras que me inspiró para ser docente, nunca lo supo, pero le tenía yo mucha admiración... tengo muchas ganas de llorar, me duele y me puede tanto lo que sucedió no es justo, era una excelente maestra”, escribió Diana Castillo. ‘GRACIAS POR HABERLOS PROTEGIDO’ La señora Claudia Margarita Martínez Ramos no conoció a la maestra Nedi Edit Nevárez González. Pero su nieta estaba en esa escuela. Y por ello decidió ir la tarde del viernes a despedir a la maestra, a la que considera una heroína. “Simplemente gracias por haber contenido, por haber protegido a nuestros niños”, dijo emocionada la abuela. Contó que su nieta Victoria está en primer grado de secundaria y tomaba clases en la planta alta cuando escuchó los tronidos de los explosivos. “Nos dice que no sabía qué era, pero que oyó muchos gritos abajo. La maestra que tenían cerró las puertas y las encerró. Estaban muy asustadas”, platicó la señora. Además, una coincidencia que hoy la tiene en agradecimiento: minutos antes del ataque, la nieta había pedido permiso para ir al baño, pero el profesor que cambió turno no se lo otorgó. “Dios obró a través del maestro. El niño que hirieron en el baño era de primer grado, de los que estaban arriba”, comentó. Claudia Margarita llegó a la funeraria Gayosso en agradecimiento. “Ella dio la vida por proteger a los niños”, comentó. “La maestra se fue directo al cielo porque dio la vida por los niños”, recalcó.