Torreón: definirán la próxima semana titular del Instituto Municipal del Emprendimiento

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Alberto Cepeda González dio a conocer que ya se evalúan distintos perfiles para dirigir el Instituto Municipal del Emprendimiento, y anticipó que la decisión podría tomarse entre el martes y miércoles de la próxima semana.

Mencionó que todavía no se define si el nombramiento será por medio de una terna de candidatos o por designación directa; no obstante, enfatizó que pronto se informará el procedimiento y los nombres considerados.

El edil resaltó que el Instituto Municipal del Emprendimiento es parte fundamental de su plan de gobierno y estará vinculado estrechamente con la Dirección de Desarrollo Económico para impulsar la vocación empresarial de Torreón.

”Torreón está profundamente relacionado con el emprendimiento; atenderlo, orientarlo y conectarlo con el desarrollo económico es esencial”, afirmó.

En cuanto a los perfiles, Cepeda indicó que se consideran tanto mujeres como hombres, y recalcó que el emprendimiento debe enfocarse en capacidades y resultados, sin distinción de género.

”Considero que, a más tardar el martes o miércoles de la próxima semana, les presentaremos la terna de mujeres u hombres, o informaremos si el nombramiento será directo”, añadió.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener el equilibrio y la igualdad de oportunidades en el ámbito público, recordando que uno de los desafíos constantes es asegurar condiciones laborales igualitarias para hombres y mujeres.

Concluyó que, más allá del género, la prioridad será elegir al perfil idóneo para liderar el Instituto y atender las demandas de desarrollo económico del municipio.