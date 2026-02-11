Torreón: definirán la próxima semana titular del Instituto Municipal del Emprendimiento

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 11 febrero 2026
    Torreón: definirán la próxima semana titular del Instituto Municipal del Emprendimiento
    El edil torreonense informó que ya se analizan perfiles para dirigir el Instituto Municipal del Emprendimiento, cuya designación se dará a conocer la próxima semana. FOTO: SANDRA GÓMEZ

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Alberto Cepeda González dio a conocer que ya se evalúan distintos perfiles para dirigir el Instituto Municipal del Emprendimiento, y anticipó que la decisión podría tomarse entre el martes y miércoles de la próxima semana.

Mencionó que todavía no se define si el nombramiento será por medio de una terna de candidatos o por designación directa; no obstante, enfatizó que pronto se informará el procedimiento y los nombres considerados.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila descarta uso obligatorio de cubrebocas en escuelas pese a brote de sarampión

El edil resaltó que el Instituto Municipal del Emprendimiento es parte fundamental de su plan de gobierno y estará vinculado estrechamente con la Dirección de Desarrollo Económico para impulsar la vocación empresarial de Torreón.

”Torreón está profundamente relacionado con el emprendimiento; atenderlo, orientarlo y conectarlo con el desarrollo económico es esencial”, afirmó.

En cuanto a los perfiles, Cepeda indicó que se consideran tanto mujeres como hombres, y recalcó que el emprendimiento debe enfocarse en capacidades y resultados, sin distinción de género.

”Considero que, a más tardar el martes o miércoles de la próxima semana, les presentaremos la terna de mujeres u hombres, o informaremos si el nombramiento será directo”, añadió.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener el equilibrio y la igualdad de oportunidades en el ámbito público, recordando que uno de los desafíos constantes es asegurar condiciones laborales igualitarias para hombres y mujeres.

Concluyó que, más allá del género, la prioridad será elegir al perfil idóneo para liderar el Instituto y atender las demandas de desarrollo económico del municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Román Cepeda

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El bueno y el malo

El bueno y el malo
true

Ayuda a Cuba: Conserva Sheinbaum sus dogmas del pasado
true

POLITICÓN: Harfuch reconoce, una vez más, a Coahuila por resultados en seguridad
Iyané: el regreso del guardián del desierto

Iyané: el regreso del guardián del desierto
Tras la identificación, las tropas eliminaron a los terroristas, añadió el ejército.

Israel ataca a terroristas de Hamás en Gaza tras violación del alto al fuego
Con 1.85 metros de estatura, Zorrilla regresa como una opción más en el ataque aéreo de Dinos.

David Zorrilla vuelve a Dinos de Saltillo rumbo a la temporada 2026 de la LFA
Detrás de los mapas y las estrategias, miles de civiles en zonas como Guliaipolé enfrentan la realidad de una ocupación casi total.

Rusia podría tomar ciudades clave de Ucrania
Una mesera y clientes en el restaurante mexicano Alejandra’s en Wilder, Idaho. La redada de inmigración en el hipódromo La Catedral “casi destruyó” la comunidad de Wilder, un pueblo de 1,725 habitantes.

Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano