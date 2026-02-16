Citan otra vez a líder de plantón de AHMSA; ahora como testigo

MONCLOVA, COAH.- Juan Ervey Valenzuela de la Torre, líder del plantón que extrabajadores mantienen en la Puerta 3 de Altos Hornos de México (AHMSA), fue citado nuevamente a comparecer ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, ahora en calidad de testigo dentro de una carpeta de investigación cuyo origen y contenido aseguró desconocer.

El citatorio le fue notificado el pasado viernes en Monclova y establece que deberá presentarse el miércoles 18 de febrero a las 10:00 horas en las instalaciones del Ministerio Público.

El documento advierte que, en caso de no acudir sin causa justificada, podría imponérsele una multa equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización, es decir, 5 mil 657 pesos, además de que podría solicitarse su presentación mediante el uso de la fuerza pública.

Valenzuela de la Torre explicó que el requerimiento no detalla el motivo de la comparecencia ni quién promueve la denuncia, por lo que su equipo jurídico ya revisa el caso.