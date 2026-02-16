Citan otra vez a líder de plantón de AHMSA; ahora como testigo

Monclova
/ 16 febrero 2026
    Juan Ervey Valenzuela fue notificado para comparecer el 18 de febrero ante el Ministerio Público en Monclova. LIDIET MEXICANO

La Fiscalía de Coahuila lo requiere en una carpeta de investigación cuyo origen asegura desconocer

MONCLOVA, COAH.- Juan Ervey Valenzuela de la Torre, líder del plantón que extrabajadores mantienen en la Puerta 3 de Altos Hornos de México (AHMSA), fue citado nuevamente a comparecer ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, ahora en calidad de testigo dentro de una carpeta de investigación cuyo origen y contenido aseguró desconocer.

El citatorio le fue notificado el pasado viernes en Monclova y establece que deberá presentarse el miércoles 18 de febrero a las 10:00 horas en las instalaciones del Ministerio Público.

El documento advierte que, en caso de no acudir sin causa justificada, podría imponérsele una multa equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización, es decir, 5 mil 657 pesos, además de que podría solicitarse su presentación mediante el uso de la fuerza pública.

Valenzuela de la Torre explicó que el requerimiento no detalla el motivo de la comparecencia ni quién promueve la denuncia, por lo que su equipo jurídico ya revisa el caso.

El citatorio no especifica quién promueve la denuncia ni los hechos investigados. LIDIET MEXICANO

“No tenemos nada que ocultar ni nada que ver en algún delito. Vamos a acudir porque estamos tranquilos y no hemos hecho nada malo. Nuestro abogado está investigando de qué se trata este nuevo citatorio, ya que no viene especificado”, declaró.

Este nuevo llamado se da en el contexto del proceso legal que ya enfrenta el dirigente, quien previamente fue citado como imputado dentro del expediente 1000/MON/UTMCP/2025 por el presunto delito de despojo, relacionado con el plantón que extrabajadores mantienen desde hace varios años en el acceso a la empresa acerera.

Aquel citatorio, emitido el 2 de diciembre de 2025, fijaba su comparecencia el 11 de febrero a las 14:00 horas, acompañado de un abogado especializado en el sistema penal acusatorio.

El representante del movimiento señaló que la situación ha generado inquietud entre su familia ante la incertidumbre legal, aunque reiteró su confianza en que la defensa aclarará el caso y aseguró que el plantón continuará.

“Estamos con la frente en alto, no estamos haciendo daño a nadie; lo único que estamos haciendo es defender el derecho y el patrimonio de los trabajadores”, afirmó.

