Torreón: detienen a dos personas tras homicidio con arma blanca en la colonia Luis Echeverría

El reporte ingresó al sistema de emergencias cerca de las 04:30 horas, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad hacia el cruce de la calle Román Cepeda y la avenida Juan E. García.

TORREÓN, COAH.- Un hombre perdió la vida durante las primeras horas de este miércoles 16 de septiembre tras ser atacado con un arma blanca en la vía pública de la colonia Luis Echeverría, en el sector poniente de Torreón . Derivado de los hechos, dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la agresión habría ocurrido después de una persecución a pie. La víctima fue lesionada con un arma blanca y, aunque avanzó varios metros después del ataque, terminó por desvanecerse sobre el pavimento.

A la llegada de los cuerpos de emergencia y elementos de seguridad, paramédicos valoraron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El lugar quedó bajo resguardo mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó la recolección de indicios. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia correspondiente.

Carlos Rangel Gámez, delegado de la FGE en la Región Laguna I, confirmó el inicio de una carpeta de investigación por homicidio doloso y señaló que la mecánica exacta del ataque continúa bajo análisis pericial.

El funcionario indicó que las dos personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar su posible participación en los hechos y definir su situación jurídica.

La Agencia de Investigación Criminal mantiene las indagatorias para esclarecer el móvil del homicidio. De acuerdo con el recuento proporcionado por la Fiscalía, con este hecho Torreón acumula 14 homicidios dolosos en lo que va de 2026, frente a alrededor de 17 registrados durante el mismo periodo de 2025.