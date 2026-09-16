Torreón: detienen a dos personas tras homicidio con arma blanca en la colonia Luis Echeverría

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón: detienen a dos personas tras homicidio con arma blanca en la colonia Luis Echeverría
    La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar la mecánica del ataque y la posible participación de las dos personas detenidas. SANDRA GÓMEZ

La FGE abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso; la mecánica del ataque y la posible participación de las personas aseguradas continúan bajo investigación

TORREÓN, COAH.- Un hombre perdió la vida durante las primeras horas de este miércoles 16 de septiembre tras ser atacado con un arma blanca en la vía pública de la colonia Luis Echeverría, en el sector poniente de Torreón. Derivado de los hechos, dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales.

El reporte ingresó al sistema de emergencias cerca de las 04:30 horas, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad hacia el cruce de la calle Román Cepeda y la avenida Juan E. García.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/mes-patrio-eleva-hasta-40-ventas-de-pan-frances-en-torreon-EH23537012

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la agresión habría ocurrido después de una persecución a pie. La víctima fue lesionada con un arma blanca y, aunque avanzó varios metros después del ataque, terminó por desvanecerse sobre el pavimento.

A la llegada de los cuerpos de emergencia y elementos de seguridad, paramédicos valoraron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El lugar quedó bajo resguardo mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó la recolección de indicios. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia correspondiente.

Carlos Rangel Gámez, delegado de la FGE en la Región Laguna I, confirmó el inicio de una carpeta de investigación por homicidio doloso y señaló que la mecánica exacta del ataque continúa bajo análisis pericial.

El funcionario indicó que las dos personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar su posible participación en los hechos y definir su situación jurídica.

La Agencia de Investigación Criminal mantiene las indagatorias para esclarecer el móvil del homicidio. De acuerdo con el recuento proporcionado por la Fiscalía, con este hecho Torreón acumula 14 homicidios dolosos en lo que va de 2026, frente a alrededor de 17 registrados durante el mismo periodo de 2025.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
homicidios
Investigaciones

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


FGE

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En Coahuila operan cerca de 230 empresas de seguridad privada, por lo que las sanciones aplicadas representan 44% del total de las compañías de este sector.

Coahuila: Aplican 105 sanciones a empresas de seguridad privada por irregularidades
true

POLITICÓN: Samuel García, el inesperado ‘héroe’ contra el ‘pase turístico’

NosotrAs: La participación femenina en los eventos cívicos del siglo XIX

NosotrAs: La participación femenina en los eventos cívicos del siglo XIX
true

Seguridad privada: ¿por qué debemos pagarla?
Los caminos libres de México

Los caminos libres de México
true

Morir joven en México

true

México, un país asnal
true

Candidatos de Morena, definidos para mantener el poder