Mes Patrio eleva hasta 40% ventas de pan francés en Torreón

TORREÓN, COAH.- Las festividades del Mes Patrio traen un impulso al sector panadero lagunero, especialmente por la demanda de pan francés, cuyas ventas aumentan entre 30 y 40 por ciento durante estas fechas. De acuerdo con Pedro Ávila, titular de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en la región, este repunte ocurre por el consumo del tradicional pan de la zona como acompañamiento de platillos típicos de la temporada, como el pozole y otras cenas mexicanas.

“Se incrementan las ventas, sobre todo el pan francés, un 30 o 40 por ciento. Ahorita están las panaderías trabajando casi al máximo para la elaboración del pan francés”, detalló el líder gremial. Ávila señaló que el incremento representa un alivio para los negocios locales después de la baja actividad registrada durante la temporada de altas temperaturas, cuando tradicionalmente disminuye el consumo de productos de harina. Asimismo, indicó que los mayores ingresos durante esta temporada permiten a los establecimientos hacer frente a obligaciones fiscales y prestaciones patronales, entre ellas las aportaciones al Infonavit y la seguridad social. PRECIOS ESTABLES Y PROYECCIÓN NACIONAL DEL PAN LAGUNERO Pese a estas cargas financieras, Ávila descartó por ahora un ajuste en los precios y señaló que la intención del sector es cerrar 2026 sin modificaciones, siempre que los costos de los insumos se mantengan estables.

Actualmente, según informó el dirigente, el precio promedio al público es de 13 pesos para el pan dulce y 15 pesos para el pan francés, aunque puede variar dependiendo del establecimiento.

Ávila también destacó la identidad regional asociada con este alimento. Como ejemplo, mencionó un reciente festival de panadería realizado en la Ciudad de México, donde panaderos torreonenses observaron que asistentes originarios de La Laguna buscaban específicamente el pan francés, conocido en otros estados como “pan lagunero”. El dirigente atribuyó parte de sus características a técnicas artesanales que todavía se conservan en algunas panaderías de Torreón, entre ellas el uso de hornos de ladrillo. Debido a que turistas y personas originarias de la región adquieren el producto para llevarlo a otros estados o fuera del país, Ávila señaló que la Canainpa contempla la posibilidad de estructurar a futuro un modelo formal de distribución para comercializarlo de manera constante fuera de La Laguna.