Torreón: dictan prisión preventiva a Ernesto “N” tras operativo

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, durante la diligencia judicial se calificó como legal la detención del imputado, quien fue asegurado tras el operativo realizado el pasado viernes 7 de agosto en Torreón.

Torreón, Coahuila.- Ernesto “N” permanecerá internado en el Centro de Reinserción Varonil de Torreón , luego de que un juez de Control le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante la audiencia inicial celebrada este lunes.

El juez de Control determinó imponer la prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal en su contra.

Con esta resolución, Ernesto “N” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Varonil de Torreón hasta que se resuelva la solicitud de vinculación a proceso.

El caso deriva del operativo desplegado el viernes en la ciudad, tras el cual Ernesto “N” y otras personas fueron detenidas y posteriormente ingresadas al centro penitenciario por su probable participación en diversos delitos.

La Fiscalía de Coahuila señaló que continuará informando sobre el desarrollo de las audiencias programadas y las resoluciones que se emitan respecto de las demás personas involucradas.