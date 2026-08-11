Torreón: dictan prisión preventiva a Ernesto “N” tras operativo

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón: dictan prisión preventiva a Ernesto “N” tras operativo
    Ernesto “N” fue detenido durante el operativo desplegado el viernes 7 de agosto en Torreón, de acuerdo con la Fiscalía de Coahuila. SANDRA GÓMEZ

El imputado permanecerá en el Centro de Reinserción Varonil mientras se resuelve la solicitud de vinculación a proceso

Torreón, Coahuila.- Ernesto “N” permanecerá internado en el Centro de Reinserción Varonil de Torreón, luego de que un juez de Control le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante la audiencia inicial celebrada este lunes.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, durante la diligencia judicial se calificó como legal la detención del imputado, quien fue asegurado tras el operativo realizado el pasado viernes 7 de agosto en Torreón.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/uniran-presupuesto-estatal-y-municipal-para-agilizar-infraestructura-basica-en-torreon-AD22743641

El juez de Control determinó imponer la prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal en su contra.

Con esta resolución, Ernesto “N” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Varonil de Torreón hasta que se resuelva la solicitud de vinculación a proceso.

El caso deriva del operativo desplegado el viernes en la ciudad, tras el cual Ernesto “N” y otras personas fueron detenidas y posteriormente ingresadas al centro penitenciario por su probable participación en diversos delitos.

La Fiscalía de Coahuila señaló que continuará informando sobre el desarrollo de las audiencias programadas y las resoluciones que se emitan respecto de las demás personas involucradas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Policía
Seguridad

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fiscalía de reacción inmediata

Fiscalía de reacción inmediata
true

Saltillo: Devoción al Santo Cristo de la Capilla a través de los siglos
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿por qué nadie quiere entrarle a la dirigencia estatal?
Ya concluyó la colocación de las estructuras principales de los dos puentes vehiculares contemplados en el proyecto.

Concluirán carretera Saltillo-Derramadero a finales de octubre; entregan obra este año
Algunas huellas mantienen visibles las marcas de los dedos y las trayectorias de los animales.

Las Águilas: el rincón de Coahuila donde los dinosaurios dejaron sus huellas
Algodoneros y Acereros representan a Coahuila en una jornada de playoffs en la que ambos buscarán ponerse arriba 2-1.

Playoffs LMB: Algodoneros y Acereros regresan a casa con series 1-1
El terremoto de 7.4 en Colombia dejó 169 muertos, 668 heridos y 292 personas atrapadas, según un balance preliminar de Asocapitales.

Aumenta a 169 la cifra de muertos y a 292 los atrapados tras sismo de 7.4 en Colombia
Además de evacuar al menos a 30.300 personas, Shanghái ha cancelado unos 1.500 vuelos, según VariFlight, proveedor de datos de seguimiento de vuelos.

El tifón Dolphin toca tierra en China como la tormenta más fuerte del año