Unirán presupuesto estatal y municipal para agilizar infraestructura básica en Torreón
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Recursos bipartitas solucionarían de fondo el problema del drenaje en la ciudad
TORREÓN, COAH.- Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, dio a conocer que sostiene conversaciones con el gobernador Manolo Jiménez Salinas con el fin de consolidar un esquema de financiamiento bipartito enfocado en intensificar los trabajos de pavimentación, red hidráulica y alcantarillado en la ciudad.
El Presidente Municipal detalló que, derivado del compromiso expresado por el Ejecutivo estatal para destinar fondos a los servicios públicos locales, ambas administraciones analizan combinar capitales para multiplicar el impacto de las intervenciones y dar respuesta ágil a las demandas prioritarias de la ciudadanía.
Mencionó que la administración local mantiene frentes de trabajo enfocados en la conservación vial e impulsa las licitaciones correspondientes para la perforación y equipamiento de nuevos pozos de agua, a la par que avanzan las negociaciones para estructurar la bolsa de inversión compartida con la entidad.
Respecto al sistema de drenaje, subrayó que el desafío central radica en la sustitución de la infraestructura de colectores que rebasó su periodo de funcionamiento o registra daños severos, motivo por el cual se elabora un levantamiento técnico para ubicar las áreas con mayor rezago.
“Nos encontramos evaluando los sectores prioritarios para intervenir de forma inmediata con los fondos actuales y, a la par, presupuestar el monto global indispensable para solucionar de fondo el tema del alcantarillado en Torreón”, dijo el Alcalde.
Para concluir, puntualizó que la renovación de la red de colectores clave optimizará la evacuación de aguas residuales y mitigar la problemática que impacta a distintas colonias de la localidad.