Unirán presupuesto estatal y municipal para agilizar infraestructura básica en Torreón

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Torreón
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    Unirán presupuesto estatal y municipal para agilizar infraestructura básica en Torreón
    Obras de pavimentación. de agua y ancatarillado tendrpan presupuesto estatal y municipal. SANDRA GÓMEZ

Recursos bipartitas solucionarían de fondo el problema del drenaje en la ciudad

TORREÓN, COAH.- Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, dio a conocer que sostiene conversaciones con el gobernador Manolo Jiménez Salinas con el fin de consolidar un esquema de financiamiento bipartito enfocado en intensificar los trabajos de pavimentación, red hidráulica y alcantarillado en la ciudad.

El Presidente Municipal detalló que, derivado del compromiso expresado por el Ejecutivo estatal para destinar fondos a los servicios públicos locales, ambas administraciones analizan combinar capitales para multiplicar el impacto de las intervenciones y dar respuesta ágil a las demandas prioritarias de la ciudadanía.

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Mencionó que la administración local mantiene frentes de trabajo enfocados en la conservación vial e impulsa las licitaciones correspondientes para la perforación y equipamiento de nuevos pozos de agua, a la par que avanzan las negociaciones para estructurar la bolsa de inversión compartida con la entidad.

Respecto al sistema de drenaje, subrayó que el desafío central radica en la sustitución de la infraestructura de colectores que rebasó su periodo de funcionamiento o registra daños severos, motivo por el cual se elabora un levantamiento técnico para ubicar las áreas con mayor rezago.

$!La renovación del drenaje pluvial es clave para evitar inundaciones durante las lluvias.
La renovación del drenaje pluvial es clave para evitar inundaciones durante las lluvias. SANDRA GÓMEZ

“Nos encontramos evaluando los sectores prioritarios para intervenir de forma inmediata con los fondos actuales y, a la par, presupuestar el monto global indispensable para solucionar de fondo el tema del alcantarillado en Torreón”, dijo el Alcalde.

Para concluir, puntualizó que la renovación de la red de colectores clave optimizará la evacuación de aguas residuales y mitigar la problemática que impacta a distintas colonias de la localidad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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