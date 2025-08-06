Torreón: diputado local menciona que nuevos jueces y magistrados en Coahuila son de limpia trayectoria
Felipe González, representante del Poder Legislativo, mencionó que todos los nuevos perfiles del Poder Judicial no tienen nexos con el crimen organizado
TORREÓN, COAH.– En Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez busca un equilibrio con el Poder Judicial y que se sigan respetando las instituciones, dijo el diputado local Felipe González, luego de la reunión con los nuevos magistrados y jueces que rindieron protesta en el Congreso del Estado.
En la elección del Nuevo Poder Judicial, a nivel estatal se buscó que no hubiera gente involucrada con nexos con el crimen organizado, como sucede en otras entidades de manera lamentable.
“En otros Estados, juzgadores que estaban anotados para participar como candidatos a jueces, estaban en la cárcel y aquí en Coahuila fue todo lo contrario, aquí cuidamos todas estas formas: hubo asambleas, mesas de trabajo y diálogos, escuchando todas las voces”, aseveró.
El diputado de filiación priista expresó su confianza en los nuevos magistrados y jueces, esperando que actúen con total transparencia en la impartición de justicia y que fortalezcan la confianza ciudadana en el sistema judicial estatal.
El nuevo Poder Judicial de Coahuila está integrado en su mayoría por mujeres y profesionales de carrera, gente con una limpia trayectoria, apuntó el legislador, sin nexos con la delincuencia organizada.