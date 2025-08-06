Simas Torreón: la primera etapa de rehabilitación del colector Fundadores se concluye

Torreón
/ 6 agosto 2025
    Simas Torreón: la primera etapa de rehabilitación del colector Fundadores se concluye
    La obra se está llevando a cabo en etapas para optimizar los recursos y para garantizar un buen sistema de drenaje sanitario. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Simas comentó que este proyecto mejorará sustancialmente el servicio de alcantarillado para los residentes cercanos

TORREÓN, COAH.- El Simas Torreón concluyó la primera etapa de rehabilitación del colector sanitario Fundadores, en la cual invirtió 40 millones y se planean tres fases más, con un total de inversión de 70 millones de pesos, informó el gerente de la paramunicipal, Roberto Escalante González.

Reveló que este proyecto mejorará sustancialmente el servicio de alcantarillado para los residentes cercanos y solucionará problemas que datan de muchos años en toda la zona.

La obra se está llevando a cabo en etapas para optimizar los recursos y para garantizar un buen sistema de drenaje sanitario, de acuerdo con las necesidades actuales y futuras.

Además de la rehabilitación del colector Fundadores, Simas también está trabajando en el colector Las Fuentes, que es otro que por muchos años ha presentado problemas que estarán resueltos entre este y el próximo año.

Por lo que se refiere al colector Fundadores, insistió en que es una obra que los vecinos estuvieron pidiendo por más de una década y ahora el Simas resolvió el viejo problema, aunque existen muchas necesidades en la ciudad.

Para los próximos meses se tiene proyectado realizar algunas adecuaciones al colector Rodríguez-La Joya, ya que está presentando obstrucciones en algunos puntos.

“Es mucho el trabajo que tenemos, lo estamos haciendo por partes, porque también toda la ciudad requiere algunas atenciones; estamos priorizando lo que se tiene que hacer”, explicó el funcionario.

