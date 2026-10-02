Torreón: Egresada de la UAdeC participará en programa aeroespacial de la NASA

TORREÓN, COAH.- La egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Marlies Solís Rodríguez, fue seleccionada para participar en el International Air and Space Program (IASP) 2026, que se realizará del 8 al 14 de noviembre en el Space Center Houston, en Texas, Estados Unidos. El programa, impulsado por la empresa binacional Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales (AEXA), reúne a jóvenes interesados en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, quienes participan en actividades prácticas relacionadas con la ingeniería espacial, la aeronáutica y la exploración científica.

Durante la estancia en las instalaciones de la NASA, los participantes desarrollarán un proyecto colaborativo en el que pondrán a prueba sus habilidades para trabajar en equipo y resolver problemas. También realizarán dinámicas de entrenamiento para astronautas, experiencias de flotabilidad neutra, prácticas de pilotaje y ejercicios en simuladores de misiones a Marte. Además, tendrán la oportunidad de interactuar con especialistas de la industria aeroespacial y enfrentar retos vinculados con las ciencias y la exploración espacial. MOVILIDAD ACADÉMICA Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN Marlies Solís, egresada de la carrera de Ingeniero Bioquímico, explicó que conoció el programa a través de amistades de otros estados de México y de otros países, quienes le recomendaron participar en experiencias internacionales de formación científica. Motivada por su interés en continuar su desarrollo profesional, decidió presentar su solicitud y completar las distintas etapas del proceso de selección, que incluyeron cuestionarios y la elaboración de una propuesta relacionada con la investigación. Para esta última, retomó información de su tesis de licenciatura, desarrollada durante su estancia de movilidad académica en Corea del Sur, y la adaptó desde una perspectiva vinculada con el ámbito aeroespacial.

La egresada destacó que las oportunidades de formación que encontró en la UAdeC fueron fundamentales para fortalecer su trayectoria, particularmente su participación en actividades extracurriculares, estancias de investigación y programas de movilidad académica tanto en México como en el extranjero. Estas experiencias, señaló, le permitieron adquirir conocimientos y habilidades que ahora contribuyen a abrirle camino hacia nuevos desafíos en el ámbito científico. INVITA A LAS JÓVENES A BUSCAR OPORTUNIDADES Ante su próxima participación en el programa internacional, Solís Rodríguez invitó a las jóvenes interesadas en la ciencia a buscar oportunidades de formación y desarrollo, incluso cuando consideren que todavía no cuentan con toda la preparación necesaria. Destacó la importancia de atreverse a participar en procesos de selección, pues cada experiencia representa una posibilidad de aprendizaje y crecimiento profesional. Su incorporación al IASP 2026 le permitirá ampliar sus conocimientos en un entorno especializado en aeronáutica y exploración espacial, además de compartir experiencias con jóvenes de distintos lugares interesados en el desarrollo científico y tecnológico.