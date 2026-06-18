Manolo Jiménez respalda que Selina Bremer continúe al frente del DIF Torreón

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que mantiene diálogo con la familia del exalcalde Román Alberto Cepeda González, con el propósito de concretar la continuidad de Selina Bremer como presidenta honoraria del DIF Torreón y dar seguimiento a los programas asistenciales durante la recta final de la actual administración municipal. El mandatario estatal señaló que existe disposición para que la familia continúe respaldando las acciones emprendidas en beneficio de la población. Indicó que las conversaciones continúan y que la intención es preservar el trabajo realizado durante la gestión de Cepeda González.

“Hemos mantenido conversaciones con la familia de nuestro querido amigo Román Alberto, QEPD, y existe una disposición real para que continúen respaldando a los ciudadanos de Torreón en esta etapa final del ciclo”, expresó. Jiménez Salinas resaltó el desempeño de Selina Bremer al frente del organismo y reiteró el respaldo del Gobierno del Estado para mantener la coordinación institucional en favor de las personas que más lo necesitan. “Estamos en total sintonía para seguir trabajando juntos en beneficio de los sectores más vulnerables de la población”, afirmó. El Gobernador agregó que la definición sobre la permanencia de Bremer se tomará una vez que concluyan las reuniones previstas con la familia, priorizando la continuidad del equipo de trabajo y el legado que dejó el exalcalde.

SIGUE EN CURSO PROCESO PARA ELEGIR ALCALDE En otro tema, Jiménez Salinas indicó que continúa el proceso para la integración de la terna de donde saldrá la persona que asumirá la alcaldía de Torreón. Precisó que el perfil deberá contar con experiencia administrativa y una visión clara en materia de seguridad, además de conocer las necesidades del municipio. “Buscamos a alguien sumamente comprometido que conozca a fondo las necesidades del municipio, especialmente en el eje de seguridad”, señaló. Finalmente, estimó que la propuesta podría quedar definida antes de que concluya el presente mes.

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