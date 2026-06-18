Manolo Jiménez respalda que Selina Bremer continúe al frente del DIF Torreón

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    Manolo Jiménez respalda que Selina Bremer continúe al frente del DIF Torreón
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que existe la disposición para que Selina Bremer continúe al frente del DIF Torreón. SANDRA GÓMEZ

El Gobernador afirmó que mantiene diálogo con la familia de Román Alberto Cepeda para dar seguimiento a los programas asistenciales del organismo

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que mantiene diálogo con la familia del exalcalde Román Alberto Cepeda González, con el propósito de concretar la continuidad de Selina Bremer como presidenta honoraria del DIF Torreón y dar seguimiento a los programas asistenciales durante la recta final de la actual administración municipal.

El mandatario estatal señaló que existe disposición para que la familia continúe respaldando las acciones emprendidas en beneficio de la población. Indicó que las conversaciones continúan y que la intención es preservar el trabajo realizado durante la gestión de Cepeda González.

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“Hemos mantenido conversaciones con la familia de nuestro querido amigo Román Alberto, QEPD, y existe una disposición real para que continúen respaldando a los ciudadanos de Torreón en esta etapa final del ciclo”, expresó.

Jiménez Salinas resaltó el desempeño de Selina Bremer al frente del organismo y reiteró el respaldo del Gobierno del Estado para mantener la coordinación institucional en favor de las personas que más lo necesitan.

“Estamos en total sintonía para seguir trabajando juntos en beneficio de los sectores más vulnerables de la población”, afirmó.

El Gobernador agregó que la definición sobre la permanencia de Bremer se tomará una vez que concluyan las reuniones previstas con la familia, priorizando la continuidad del equipo de trabajo y el legado que dejó el exalcalde.

$!Selina Bremer recibió el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, quien busca dar continuidad a los programas del DIF Torreón tras el fallecimiento de Román Alberto Cepeda.
Selina Bremer recibió el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, quien busca dar continuidad a los programas del DIF Torreón tras el fallecimiento de Román Alberto Cepeda. SANDRA GÓMEZ

SIGUE EN CURSO PROCESO PARA ELEGIR ALCALDE

En otro tema, Jiménez Salinas indicó que continúa el proceso para la integración de la terna de donde saldrá la persona que asumirá la alcaldía de Torreón.

Precisó que el perfil deberá contar con experiencia administrativa y una visión clara en materia de seguridad, además de conocer las necesidades del municipio.

“Buscamos a alguien sumamente comprometido que conozca a fondo las necesidades del municipio, especialmente en el eje de seguridad”, señaló. Finalmente, estimó que la propuesta podría quedar definida antes de que concluya el presente mes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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