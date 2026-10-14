Torreón: Escuela de Arquitectura de la UAdeC celebra 45 años de formación profesional

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    Torreón: Escuela de Arquitectura de la UAdeC celebra 45 años de formación profesional
    La Escuela de Arquitectura de la UAdeC, Unidad Laguna, inició las actividades por su 45 aniversario en el Centro Cultural Universitario “Braulio Fernández Aguirre”, en Torreón. CORTESÍA

Conferencias, talleres y encuentros académicos integran el programa conmemorativo que se desarrolla del 14 al 16 de octubre en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con actividades académicas, talleres y espacios de intercambio profesional, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Laguna, inició la conmemoración de sus 45 años de trayectoria, con una agenda centrada en los desafíos actuales y futuros de la disciplina.

La apertura se realizó en el aula magna del Centro Cultural Universitario “Braulio Fernández Aguirre”, en Ciudad Universitaria, Campus Torreón, bajo el lema “45 años de arquitectura: presente y futuro”.

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En la ceremonia participaron Dante Hugo Perales García, representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas; Diego Ontiveros Rentería, noveno regidor del Ayuntamiento de Torreón; Grace Aileen Ruiz Santoyo, jefa del Departamento de Vinculación y representante del coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; Kimberly Sahori Vizcarra Córdova, directora de la Escuela de Arquitectura, y Noel Castañón Sáenz, representante estudiantil.

Durante el acto se destacó la contribución de la institución a la formación de profesionistas y al desarrollo regional, así como la evolución de sus programas académicos, la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de los vínculos con el sector profesional.

$!Representantes de autoridades estatales y municipales, directivos universitarios y estudiantes participaron en la ceremonia inaugural del aniversario.
Representantes de autoridades estatales y municipales, directivos universitarios y estudiantes participaron en la ceremonia inaugural del aniversario. CORTESÍA

ARQUITECTURA, MÁS ALLÁ DE LAS AULAS

En su mensaje, la directora Kimberly Sahori Vizcarra Córdova señaló que el aniversario permite reconocer el trabajo de las generaciones que han contribuido al desarrollo de la escuela y fortalecer la relación entre estudiantes, docentes, trabajadores y egresados.

La académica sostuvo que la arquitectura trasciende el aprendizaje en las aulas, pues requiere observar, cuestionar, imaginar y transformar los espacios a partir del trabajo colectivo y de la comprensión de las personas que los habitan.

También reconoció la labor de la planta docente y del personal administrativo y manual, cuya participación, dijo, resulta fundamental para el funcionamiento de la institución.

Vizcarra Córdova añadió que dirigir la escuela implica mantener una relación cercana con su comunidad, escuchar sus necesidades y tomar decisiones en beneficio colectivo. Asimismo, convocó a las nuevas generaciones a preservar y enriquecer el legado construido durante más de cuatro décadas.

$!Conferencias, ponencias, talleres creativos y actividades deportivas forman parte del programa conmemorativo que se desarrolla del 14 al 16 de octubre.
Conferencias, ponencias, talleres creativos y actividades deportivas forman parte del programa conmemorativo que se desarrolla del 14 al 16 de octubre. CORTESÍA

CONFERENCIAS Y TALLERES DURANTE TRES DÍAS

Las actividades conmemorativas se desarrollan del 14 al 16 de octubre e incluyen conferencias y ponencias a cargo de arquitectos, investigadores y profesionistas, además de talleres creativos, actividades deportivas y actos alusivos al aniversario.

El programa busca propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre quienes forman parte de la comunidad académica y profesionales del ramo, en torno a las transformaciones y los retos que enfrenta la arquitectura.

Con esta celebración, la Escuela de Arquitectura de la UAdeC reconoce la participación de las generaciones que han pasado por sus aulas y abre un espacio para reflexionar sobre el rumbo de la formación arquitectónica y su relación con las necesidades de la sociedad.

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