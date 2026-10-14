Reconocen a tres colaboradores de VANGUARDIA con el Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre ‘Catón’

Reconocen a tres colaboradores de VANGUARDIA con el Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre ‘Catón’

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Katya González
por Katya González

El certamen de la UAdeC reconoció la labor de los periodistas culturales, y rindió homenaje a Armando Fuentes Aguirre “Catón”, con la develación de un busto en su honor

Coahuila
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Tres colaboradores de VANGUARDIA fueron reconocidos este miércoles en la entrega del Premio de Periodismo Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Armando Fuentes Aguirre “Catón”, cuya ceremonia se realizó en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en Saltillo.

César Javier Gaytán Martínez obtuvo el reconocimiento en la categoría de artículo por su trabajo “Del ‘mejor clima de México’ a la ciudad de la ceniza: el funeral que el Saltillo antiguo nunca tuvo”. En entrevista, Humberto Vázquez Galindo fue distinguido por “Ernesto Contreras: El cineasta que convirtió el orgullo en arte”, mientras que Ángel Omar Saucedo recibió el premio en fotografía por “Tú eres un personaje más”.

$!Durante la ceremonia se develó un busto de Armando Fuentes Aguirre, fundador y primer director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Durante la ceremonia se develó un busto de Armando Fuentes Aguirre, fundador y primer director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. FRANCISCO MUÑIZ
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$!La UAdeC distinguió trabajos de artículo, entrevista y fotografía por su contribución a la difusión de la cultura y la identidad de Coahuila.
La UAdeC distinguió trabajos de artículo, entrevista y fotografía por su contribución a la difusión de la cultura y la identidad de Coahuila. FRANCISCO MUÑIZ

Como parte de la ceremonia, también se develó un busto de Armando Fuentes Aguirre, escritor y periodista conocido como “Catón”, quien fundó la Facultad de Ciencias de la Comunicación y fue su primer director. El acto rindió homenaje a su trayectoria y a su vínculo con la formación de profesionales de la comunicación en Coahuila.

Durante su intervención, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, destacó el papel del periodismo cultural en la preservación de la memoria colectiva y en la difusión de las expresiones que dan identidad a las comunidades.

$!Diego Rodríguez, subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, participó en la ceremonia del Premio de Periodismo Cultural realizada en Saltillo.
Diego Rodríguez, subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, participó en la ceremonia del Premio de Periodismo Cultural realizada en Saltillo. FRANCISCO MUÑIZ

Señaló que el trabajo periodístico requiere investigación, escucha y nuevas formas de narrar las historias, en un contexto en el que las tecnologías han transformado la manera de producir y consumir información. También subrayó la importancia de acercar a las nuevas generaciones al patrimonio cultural y fomentar el criterio para distinguir entre información confiable y rumores.

Pimentel felicitó a los ganadores e informó que, a partir de la solicitud de la periodista Leslie Delgado, se creará una categoría dedicada al reconocimiento de las mujeres periodistas en la próxima edición.

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$!El rector Octavio Pimentel destacó la importancia del periodismo cultural para preservar la memoria colectiva y acercar a los jóvenes al patrimonio de Coahuila.
El rector Octavio Pimentel destacó la importancia del periodismo cultural para preservar la memoria colectiva y acercar a los jóvenes al patrimonio de Coahuila. FRANCISCO MUÑIZ

Por su parte, Sergio Arévalo, representante de la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas de la UAdeC, destacó la participación de los periodistas y el trabajo del jurado evaluador. De acuerdo con los datos presentados durante el evento, en esta edición participaron 143 trabajos, correspondientes a 90 participantes, que fueron evaluados por 30 integrantes del jurado.

$!En esta edición del certamen participaron 143 trabajos de 90 participantes, evaluados por 30 integrantes del jurado.
En esta edición del certamen participaron 143 trabajos de 90 participantes, evaluados por 30 integrantes del jurado. FRANCISCO MUÑIZ

Arévalo también resaltó la importancia de mantener el certamen como un espacio para reconocer el trabajo de quienes abordan la cultura en sus agendas informativas y contribuyen a documentar las tradiciones, la identidad y la vida de las comunidades coahuilenses.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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