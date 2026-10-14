Reconocen a tres colaboradores de VANGUARDIA con el Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre ‘Catón’

Tres colaboradores de VANGUARDIA fueron reconocidos este miércoles en la entrega del Premio de Periodismo Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Armando Fuentes Aguirre “Catón”, cuya ceremonia se realizó en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en Saltillo. César Javier Gaytán Martínez obtuvo el reconocimiento en la categoría de artículo por su trabajo “Del ‘mejor clima de México’ a la ciudad de la ceniza: el funeral que el Saltillo antiguo nunca tuvo”. En entrevista, Humberto Vázquez Galindo fue distinguido por “Ernesto Contreras: El cineasta que convirtió el orgullo en arte”, mientras que Ángel Omar Saucedo recibió el premio en fotografía por “Tú eres un personaje más”.

Como parte de la ceremonia, también se develó un busto de Armando Fuentes Aguirre, escritor y periodista conocido como “Catón”, quien fundó la Facultad de Ciencias de la Comunicación y fue su primer director. El acto rindió homenaje a su trayectoria y a su vínculo con la formación de profesionales de la comunicación en Coahuila. Durante su intervención, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, destacó el papel del periodismo cultural en la preservación de la memoria colectiva y en la difusión de las expresiones que dan identidad a las comunidades.

Señaló que el trabajo periodístico requiere investigación, escucha y nuevas formas de narrar las historias, en un contexto en el que las tecnologías han transformado la manera de producir y consumir información. También subrayó la importancia de acercar a las nuevas generaciones al patrimonio cultural y fomentar el criterio para distinguir entre información confiable y rumores. Pimentel felicitó a los ganadores e informó que, a partir de la solicitud de la periodista Leslie Delgado, se creará una categoría dedicada al reconocimiento de las mujeres periodistas en la próxima edición.

Por su parte, Sergio Arévalo, representante de la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas de la UAdeC, destacó la participación de los periodistas y el trabajo del jurado evaluador. De acuerdo con los datos presentados durante el evento, en esta edición participaron 143 trabajos, correspondientes a 90 participantes, que fueron evaluados por 30 integrantes del jurado.