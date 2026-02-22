Torreón: exhorta a conductores a contar con seguro vigente para evitar riesgos legales y económicos

Torreón
/ 22 febrero 2026
    Torreón: exhorta a conductores a contar con seguro vigente para evitar riesgos legales y económicos
    El Centro de Justicia Municipal a cargo de Martha Rodríguez Romero, promueve entre automovilistas la contratación de seguro de daños a terceros. CORTESÍA

El 60% de los vehículos involucrados en choques no tiene seguro, advierte el CJM; llaman a contratar al menos cobertura de daños a terceros

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones de responsabilidad vial, el Centro de Justicia Municipal (CJM) impulsa entre los automovilistas la cultura del aseguramiento, exhortando a contar con una póliza vigente, al menos de daños a terceros, que brinde certeza jurídica y respaldo económico en caso de un hecho de tránsito.

La directora del CJM en Torreón, Martha Rodríguez Romero, señaló que fomentar esta práctica es fundamental para proteger el patrimonio de las familias y garantizar atención médica y legal oportuna ante cualquier accidente.

Desde Coahuila, Sheinbaum delega al Gabinete de Seguridad informe sobre situación en Jalisco tras caída de 'El Mencho'

“Es muy común que no tengan seguro y es cuando se complican las cosas, porque se retira el vehículo, se retiene en garantía y vienen multas posteriores que generan gastos considerables, los cuales pueden evitarse al estar asegurado”, explicó.

De acuerdo con el diagnóstico del área de Peritos Terrestres del CJM, aproximadamente el 60 por ciento de los vehículos que participan en un choque no cuenta con la cobertura obligatoria, situación que representa un riesgo tanto económico como legal para los involucrados.

CULTURA DE PREVENCIÓN Y CONCILIACIÓN INMEDIATA

Rodríguez Romero subrayó que todo propietario de un vehículo automotor debe contar de manera obligatoria con un seguro vigente de daños a terceros, al destacar que actualmente existen opciones accesibles que se ajustan a la economía familiar.

Explicó que disponer de una póliza facilita los procesos de conciliación en el lugar del incidente, permite una resolución más ágil y evita traslados innecesarios, pérdidas de tiempo y conflictos mayores entre las partes involucradas.

Además, posibilita que los daños materiales y, en su caso, médicos, sean atendidos con mayor rapidez y con respaldo institucional.

La funcionaria añadió que la administración municipal mantiene programas permanentes de educación vial y promueve la cultura de la prevención de accidentes, así como la responsabilidad civil de quienes participan en un percance.

Finalmente, recordó que las principales causas de accidentes son la falta de precaución y el exceso de velocidad, por lo que exhortó a los conductores a desplazarse con responsabilidad y apego al reglamento de tránsito.

