Torreón: fatal accidente en carretera a Mieleras deja a ciclista sin vida

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:00 horas, en las inmediaciones del motel Hacienda de Castilla. En ese punto, las autoridades localizaron el cuerpo de la víctima, así como el vehículo presuntamente involucrado en el atropellamiento.

TORREÓN, COAH.- La tarde de este lunes 4 de mayo, un trágico percance vial cobró la vida de un hombre que circulaba en bicicleta sobre la carretera a Mieleras , lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

Informes preliminares indican que el hoy fallecido, identificado como Lauro Antonio Ramírez Rodríguez, de 45 años, intentaba atravesar la arteria cuando fue embestido por un automóvil Nissan color gris. El impacto provocó que el ciclista saliera proyectado violentamente contra el pavimento.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) arribaron al sitio; sin embargo, tras revisar sus signos vitales confirmaron que el hombre ya no contaba con vida debido a las severas lesiones sufridas.

En el lugar, elementos preventivos aseguraron al conductor de la unidad, identificado como Jesús “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades y la definición de su situación jurídica.

La zona fue acordonada por efectivos de Seguridad Pública y peritos de la Unidad de Justicia Municipal, quienes realizaron el levantamiento de indicios. Finalmente, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Semefo para la necropsia de ley.