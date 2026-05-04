Torreón: fatal accidente en carretera a Mieleras deja a ciclista sin vida

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    Torreón: fatal accidente en carretera a Mieleras deja a ciclista sin vida
    El ciclista perdió la vida de manera instantánea tras ser embestido por un automóvil cuando intentaba cruzar la carretera a Mieleras. SANDRA GÓMEZ

Un hombre de 45 años perdió la vida la tarde de este lunes luego de ser embestido por un automóvil cuando intentaba cruzar la carretera, a la altura del motel Hacienda de Castilla

TORREÓN, COAH.- La tarde de este lunes 4 de mayo, un trágico percance vial cobró la vida de un hombre que circulaba en bicicleta sobre la carretera a Mieleras, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:00 horas, en las inmediaciones del motel Hacienda de Castilla. En ese punto, las autoridades localizaron el cuerpo de la víctima, así como el vehículo presuntamente involucrado en el atropellamiento.

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Informes preliminares indican que el hoy fallecido, identificado como Lauro Antonio Ramírez Rodríguez, de 45 años, intentaba atravesar la arteria cuando fue embestido por un automóvil Nissan color gris. El impacto provocó que el ciclista saliera proyectado violentamente contra el pavimento.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) arribaron al sitio; sin embargo, tras revisar sus signos vitales confirmaron que el hombre ya no contaba con vida debido a las severas lesiones sufridas.

En el lugar, elementos preventivos aseguraron al conductor de la unidad, identificado como Jesús “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades y la definición de su situación jurídica.

La zona fue acordonada por efectivos de Seguridad Pública y peritos de la Unidad de Justicia Municipal, quienes realizaron el levantamiento de indicios. Finalmente, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Semefo para la necropsia de ley.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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