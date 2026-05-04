Fiscalía cerrará el caso de policía fallecido en Monclova; fue un disparo accidental

El delegado en la región, Everardo Lazo Chapa, detalló que los hechos ocurrieron el pasado domingo en la colonia Burócratas, donde el oficial perdió la vida tras recibir una herida de bala mientras manipulaba su arma de fuego durante una reunión.

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado informó que se cerrará la carpeta de investigación relacionada con la muerte de un elemento de la Policía Estatal, en Monclova , al confirmarse que se trató de un accidente y debido al fallecimiento del propio responsable.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el proyectil impactó en la zona occipital de la cabeza del agente, provocándole la muerte de manera inmediata. El mismo disparo, tras atravesar al oficial, lesionó a una mujer que se encontraba en el lugar, alcanzándola en el área del maxilar, donde la bala quedó alojada.

El funcionario precisó que la mujer se encuentra estable y fuera de peligro, aunque permanecerá bajo observación médica y será sometida a estudios para determinar la magnitud de la lesión interna.

Asimismo, indicó que la Fiscalía cuenta con un video en el que se registra una sola detonación, lo que confirma la versión de un disparo accidental. Sobre el arma, señaló que aún está pendiente la confirmación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para establecer si era de cargo o de uso particular, por lo que los datos serán enviados a Saltillo para su verificación.

Finalmente, se descartó cualquier indicio de agresión dolosa contra la mujer, clasificando el hecho como un incidente derivado de la manipulación irresponsable del arma.