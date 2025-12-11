Torreón: Felipe González respalda a vecinos de la Nueva Merced ante incomunicación por barda de Ferromex

Torreón
/ 11 diciembre 2025
    Torreón: Felipe González respalda a vecinos de la Nueva Merced ante incomunicación por barda de Ferromex
    El diputado local Felipe González acompañó a la comunidad y anunció acciones ante la Comisión de Derechos Humanos. FOTO: .SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Vecinos advierten que la construcción de la barda podría afectar el flujo de agua y causar inundaciones durante la temporada de lluvias

TORREÓN, COAH.- El diputado local Felipe González acudió esta mañana a la colonia Nueva Merced para apoyar las protestas de vecinos por la construcción de una barda por parte de Ferromex, pues han quedado incomunicados y temen sufrir inundaciones, en Torreón.

El legislador, ante la falta de diálogo y transparencia por parte de la empresa, dijo que presentará una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila para exigir que a los vecinos no se les interrumpa su paso y se les respeten sus derechos.

TE PUEDE INTERESAR: Coparmex Laguna alerta que aumentar impuestos estatales frenará el empleo formal y la inversión

La barda perimetral a lo largo de las vías del tren representa un obstáculo al principal acceso de sus viviendas y de la colonia, lo que podría dejarlos incomunicados en caso de que se presente alguna emergencia.

$!Habitantes mostraron preocupación por posibles inundaciones debido a la obra que altera el flujo natural del agua.
Habitantes mostraron preocupación por posibles inundaciones debido a la obra que altera el flujo natural del agua. FOTO: .SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Además, existe la preocupación de que la obra interfiera con el flujo natural del agua, provocando inundaciones durante la temporada de lluvias.

Una de las principales quejas de los vecinos es que Ferromex inició las obras sin previa consulta ni un plan que fuera comunicado a los vecinos, ya que sienten que es una decisión unilateral.

Por su parte, Ferromex argumenta que tiene derecho a realizar construcciones dentro de su derecho de vía, buscando mejorar la seguridad de las operaciones ferroviarias y prevenir robos.

Los vecinos afectados buscaron la intervención del diputado local para mediar con Ferromex y encontrar una solución que garantice tanto la seguridad ferroviaria como el bienestar y acceso de la comunidad.

Temas


Diputados Locales
Reporte vecinal

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Omar Yaghi, ganador del Premio Nobel de Química, en Boston, el 3 de diciembre de 2025. Mientras tres inmigrantes ganan el Premio Nobel de Ciencias para Estados Unidos este año, los expertos advierten que las medidas drásticas contra la inmigración podrían arruinar la innovación estadounidense.

La importancia del talento migrante en los Nobel de EE. UU.
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
true

Si el crimen te da Limones, Haces...
true

¡Qué soleado estuvo el año!
true

Los jóvenes ya no saben hablar
En 2025, el gobierno estatal destinó alrededor de 200 millones de pesos a proyectos en la Región Carbonífera.

Coahuila: Anuncia Manolo Jiménez 2 parques industriales para la Región Carbonífera
La revista Time reconoció a los principales líderes tecnológicos detrás del avance de la Inteligencia Artificial, destacando su impacto global en la política, la economía y la vida cotidiana.

Time nombra Persona del Año a Musk, Zuckerberg, Huang y los ‘arquitectos de la IA’