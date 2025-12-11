Torreón: Felipe González respalda a vecinos de la Nueva Merced ante incomunicación por barda de Ferromex

TORREÓN, COAH.- El diputado local Felipe González acudió esta mañana a la colonia Nueva Merced para apoyar las protestas de vecinos por la construcción de una barda por parte de Ferromex, pues han quedado incomunicados y temen sufrir inundaciones, en Torreón.

El legislador, ante la falta de diálogo y transparencia por parte de la empresa, dijo que presentará una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila para exigir que a los vecinos no se les interrumpa su paso y se les respeten sus derechos.

TE PUEDE INTERESAR: Coparmex Laguna alerta que aumentar impuestos estatales frenará el empleo formal y la inversión

La barda perimetral a lo largo de las vías del tren representa un obstáculo al principal acceso de sus viviendas y de la colonia, lo que podría dejarlos incomunicados en caso de que se presente alguna emergencia.