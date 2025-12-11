Torreón: Felipe González respalda a vecinos de la Nueva Merced ante incomunicación por barda de Ferromex
Vecinos advierten que la construcción de la barda podría afectar el flujo de agua y causar inundaciones durante la temporada de lluvias
TORREÓN, COAH.- El diputado local Felipe González acudió esta mañana a la colonia Nueva Merced para apoyar las protestas de vecinos por la construcción de una barda por parte de Ferromex, pues han quedado incomunicados y temen sufrir inundaciones, en Torreón.
El legislador, ante la falta de diálogo y transparencia por parte de la empresa, dijo que presentará una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila para exigir que a los vecinos no se les interrumpa su paso y se les respeten sus derechos.
La barda perimetral a lo largo de las vías del tren representa un obstáculo al principal acceso de sus viviendas y de la colonia, lo que podría dejarlos incomunicados en caso de que se presente alguna emergencia.
Además, existe la preocupación de que la obra interfiera con el flujo natural del agua, provocando inundaciones durante la temporada de lluvias.
Una de las principales quejas de los vecinos es que Ferromex inició las obras sin previa consulta ni un plan que fuera comunicado a los vecinos, ya que sienten que es una decisión unilateral.
Por su parte, Ferromex argumenta que tiene derecho a realizar construcciones dentro de su derecho de vía, buscando mejorar la seguridad de las operaciones ferroviarias y prevenir robos.
Los vecinos afectados buscaron la intervención del diputado local para mediar con Ferromex y encontrar una solución que garantice tanto la seguridad ferroviaria como el bienestar y acceso de la comunidad.