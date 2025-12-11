Coparmex Laguna alerta que aumentar impuestos estatales frenará el empleo formal y la inversión

TORREÓN, COAH.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado “firme y constructivo” a los congresos estatales para frenar el aumento de impuestos en los paquetes fiscales de 2026.

La organización empresarial advierte que encarecer el empleo formal, especialmente mediante aumentos al Impuesto sobre Nómina (ISN) por encima del 3 por ciento, pone a los estados en desventaja.

Esto afecta la competitividad regional y resta atractivo a México en la captación de inversiones nacionales y extranjeras (nearshoring), vitales en el marco del T-MEC.

Coparmex insiste en que los gobiernos deben garantizar primero la eficiencia administrativa, la transparencia y la disciplina del gasto antes de pensar en nuevos impuestos.

La prioridad debe ser crear un entorno de seguridad y certeza jurídica que impulse la inversión, el empleo digno y proteja a las MiPyMEs, que son el corazón de la economía.