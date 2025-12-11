Coparmex Laguna alerta que aumentar impuestos estatales frenará el empleo formal y la inversión

Torreón
/ 11 diciembre 2025
    Coparmex Laguna alerta que aumentar impuestos estatales frenará el empleo formal y la inversión
    La organización advierte que el aumento del Impuesto Sobre Nómina puede afectar la inversión y competitividad en Coahuila. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La organización empresarial pidió priorizar eficiencia, transparencia y disciplina del gasto antes de implementar nuevos impuestos

TORREÓN, COAH.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado “firme y constructivo” a los congresos estatales para frenar el aumento de impuestos en los paquetes fiscales de 2026.

La organización empresarial advierte que encarecer el empleo formal, especialmente mediante aumentos al Impuesto sobre Nómina (ISN) por encima del 3 por ciento, pone a los estados en desventaja.

TE PUEDE INTERESAR: Cientos de fieles celebrarán la ‘misa de gallo’ y entonarán Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Torreón

Esto afecta la competitividad regional y resta atractivo a México en la captación de inversiones nacionales y extranjeras (nearshoring), vitales en el marco del T-MEC.

Coparmex insiste en que los gobiernos deben garantizar primero la eficiencia administrativa, la transparencia y la disciplina del gasto antes de pensar en nuevos impuestos.

La prioridad debe ser crear un entorno de seguridad y certeza jurídica que impulse la inversión, el empleo digno y proteja a las MiPyMEs, que son el corazón de la economía.

Temas


Economía
impuestos
empleos

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Coparmex

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Omar Yaghi, ganador del Premio Nobel de Química, en Boston, el 3 de diciembre de 2025. Mientras tres inmigrantes ganan el Premio Nobel de Ciencias para Estados Unidos este año, los expertos advierten que las medidas drásticas contra la inmigración podrían arruinar la innovación estadounidense.

La importancia del talento migrante en los Nobel de EE. UU.
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
true

Si el crimen te da Limones, Haces...
true

¡Qué soleado estuvo el año!
true

Los jóvenes ya no saben hablar
En 2025, el gobierno estatal destinó alrededor de 200 millones de pesos a proyectos en la Región Carbonífera.

Coahuila: Anuncia Manolo Jiménez 2 parques industriales para la Región Carbonífera
La revista Time reconoció a los principales líderes tecnológicos detrás del avance de la Inteligencia Artificial, destacando su impacto global en la política, la economía y la vida cotidiana.

Time nombra Persona del Año a Musk, Zuckerberg, Huang y los ‘arquitectos de la IA’