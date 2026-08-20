Van contra fraudes inmobiliarios en Coahuila; preparan nueva Ley

Eduardo Aldape, presidente de AMPI Saltillo, detalló que la iniciativa se elabora en mesas de trabajo conjuntas para afinar los detalles antes de su próxima presentación legislativa.

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) trabaja en un proyecto de ley junto a diversas dependencias estatales para regular el sector de bienes raíces en la entidad.

“Estuvimos en la revisión por parte del departamento jurídico de AMPI. Colaboramos en ese proyecto de la mano con la Secretaría de Vivienda del licenciado Andrés Garza, con la colaboración también de la Secretaría de Economía y el presidente del Colegio de Notarios, el licenciado Francisco Aguirre”, expuso.

El representante del sector inmobiliario adelantó que el objetivo central es llevar el documento redactado ante los legisladores locales a la brevedad posible.

La normativa contempla la creación de un documento oficial y obligatorio para todas las personas que se dediquen a la intermediación de propiedades.

“Va a ser una licencia inmobiliaria que contenga tus huellas. Va a traer toda tu información. Quien no tenga esta licencia, obviamente eres sujeto a una sanción, una penalización”, advirtió.

Para evitar que algunas personas operen al margen de la ley, la asociación busca involucrar a todos los actores relacionados con la compra y venta.

“Estamos amarrando todos y cada uno de los sectores que tienen relación con esta operación de compra-venta en el sector inmobiliario para que no haya ninguna cuestión de que se salten”, señaló.

Los asesores deberán cumplir con distintos criterios técnicos para obtener su acreditación formal ante las autoridades correspondientes.

“Uno de los requisitos es que tengas tu certificación para la comercialización de bienes inmuebles, que tengas tu experiencia acreditada, que tengas tus contratos adheridos a la norma NOM-247-SE-2021, que cuentes con tu registro estatal de agente inmobiliario ante la Secretaría de Economía”, enumeró.

Finalmente, el presidente de AMPI Saltillo indicó que estos cambios deben verse como una oportunidad de mejora integral para el gremio.

“Más que nada es la profesionalización y que no lo veamos como una penalización, sino que lo veamos como un beneficio, como un plus que nosotros como asesores vamos a tener sobre otras inmobiliarias. Las personas pueden confiar en nosotros su patrimonio porque ya tienes una certificación”, concluyó.