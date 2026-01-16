Torreón intensifica operativos sorpresa contra el maltrato animal

Torreón
/ 16 enero 2026
    Torreón intensifica operativos sorpresa contra el maltrato animal
    El municipio reforzará la presencia de inspectores en colonias con reportes recurrentes. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Inspección y Verificación y Control Canino reforzarán la vigilancia en zonas con mayor número de denuncias

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de erradicar la violencia, el abandono y la negligencia hacia las mascotas, el Ayuntamiento de Torreón, a través de la Dirección de Inspección y Verificación en coordinación con Control Canino, puso en marcha una nueva estrategia de intervención que contempla operativos sorpresa en zonas con mayor número de reportes por maltrato animal.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, explicó que estas acciones no están enfocadas únicamente en la sanción, sino en la prevención y la promoción de la tenencia responsable, mediante una red de colaboración con asociaciones protectoras de animales.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: policía estatal enfrentará cargo por homicidio culposo tras muerte de Lia Fernanda

Detalló que los operativos se verán reforzados con canales de denuncia en tiempo real, lo que permitirá agilizar la atención de los reportes ciudadanos y una respuesta más inmediata por parte de las autoridades municipales.

Aunque la prioridad será la orientación a los dueños de mascotas, Fernández Llamas advirtió que se aplicarán amonestaciones y sanciones severas en casos de reincidencia.

$!Pablo Fernández Llamas, explicó que estas acciones no están enfocadas únicamente en la sanción, sino en la prevención
Pablo Fernández Llamas, explicó que estas acciones no están enfocadas únicamente en la sanción, sino en la prevención FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Asimismo, cuando se detecten situaciones de crueldad extrema o riesgo para la vida del animal, se procederá al resguardo inmediato del ejemplar y al inicio de los procesos administrativos y legales correspondientes.

Las autoridades recordaron que cualquier anomalía relacionada con maltrato animal puede ser reportada al número 073 de Atención Ciudadana, al teléfono (871) 500 7000 extensión 1548, o a través de las redes sociales oficiales de Inspección y Verificación Torreón.

Temas


protección de animales
maltrato animal
operativos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia

Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Intervencionismo inflamable

Intervencionismo inflamable
true

Carta de un marido
true

POLITICÓN Caso contra director de VANGUARDIA alerta al Gobierno Federal por extorsión institucional en NL
Los mecanismos de ahorro popular conocidos como “tandas”, no son, ni serán, un objetivo de fiscalización, afirma el Servicio de Administración Tributaria.

Saltillo: Aclara el SAT que las tandas no serán fiscalizadas
Los aranceles específicos del sector sobre autopartes, madera, madera aserrada y productos de madera taiwaneses también se limitarán al 15%.

EU llega a un acuerdo con Taiwán para reducir aranceles e impulsar inversiones
Salida. El teatro, la música y el arte local protagonizan las actividades culturales del fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local