Torreón intensifica operativos sorpresa contra el maltrato animal

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de erradicar la violencia, el abandono y la negligencia hacia las mascotas, el Ayuntamiento de Torreón, a través de la Dirección de Inspección y Verificación en coordinación con Control Canino, puso en marcha una nueva estrategia de intervención que contempla operativos sorpresa en zonas con mayor número de reportes por maltrato animal.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, explicó que estas acciones no están enfocadas únicamente en la sanción, sino en la prevención y la promoción de la tenencia responsable, mediante una red de colaboración con asociaciones protectoras de animales.

Detalló que los operativos se verán reforzados con canales de denuncia en tiempo real, lo que permitirá agilizar la atención de los reportes ciudadanos y una respuesta más inmediata por parte de las autoridades municipales.

Aunque la prioridad será la orientación a los dueños de mascotas, Fernández Llamas advirtió que se aplicarán amonestaciones y sanciones severas en casos de reincidencia.