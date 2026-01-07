Torreón invierte mil 600 millones de pesos en obras sin recurrir a deuda, destaca Román Cepeda

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, informó que en este 2026 se continuarán e iniciarán las grandes obras y proyectos anunciados en su segundo informe, por un monto cercano a los mil 600 millones de pesos, sin recurrir a deuda.

Subrayó que este esfuerzo financiero es posible gracias a una administración responsable de los recursos públicos y a la confianza que la ciudadanía ha depositado en su gobierno.

Lo anterior, al destacar que el municipio logró mejorar su calificación crediticia ante la agencia de servicios financieros Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, lo cual refleja la solidez financiera y la transparencia en el manejo del presupuesto municipal.

Esta mejora en la calificación permite al municipio acceder a mejores condiciones para futuras inversiones y contribuye a generar un entorno propicio para el desarrollo económico local.

Al término de la primera reunión de seguridad del año que encabezó en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, recordó que entre las grandes obras se incluye el Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, la conclusión del Paso Villa Florida, el Centro Cultural del Norte y el Distrito Revolución; en este último, algunos proyectos se realizarán con inversión privada del estado.

Estas obras buscan no solo modernizar la infraestructura urbana, sino también impulsar la conectividad, la oferta cultural y el dinamismo económico de Torreón. También se resaltó la rehabilitación o creación de 100 nuevas plazas, lo que representa un compromiso con la mejora de los espacios públicos y la calidad de vida de los habitantes.

El edil reiteró que se destinarán entre 700 y 800 millones de pesos a Seguridad Pública y se dará continuidad al proceso de fusión de la Dirección de Tránsito y Vialidad a esta corporación. Con ello, se pretende fortalecer las acciones preventivas y de vigilancia, así como optimizar los recursos humanos y materiales para brindar una mayor seguridad a la ciudadanía.