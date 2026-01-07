Torreón invierte mil 600 millones de pesos en obras sin recurrir a deuda, destaca Román Cepeda

Torreón
/ 7 enero 2026
    Torreón invierte mil 600 millones de pesos en obras sin recurrir a deuda, destaca Román Cepeda
    Román Cepeda,destacó que la ejecución de obras por casi mil 600 millones de pesos en 2026 será posible sin endeudamiento. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Entre los proyectos prioritarios se encuentran el Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, el Centro Cultural del Norte y el Distrito Revolución

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, informó que en este 2026 se continuarán e iniciarán las grandes obras y proyectos anunciados en su segundo informe, por un monto cercano a los mil 600 millones de pesos, sin recurrir a deuda.

Subrayó que este esfuerzo financiero es posible gracias a una administración responsable de los recursos públicos y a la confianza que la ciudadanía ha depositado en su gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: AHMSA: ordenan mayor difusión pública del proceso de venta mientras se aplaza otra vez la resolución laboral

Lo anterior, al destacar que el municipio logró mejorar su calificación crediticia ante la agencia de servicios financieros Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, lo cual refleja la solidez financiera y la transparencia en el manejo del presupuesto municipal.

Esta mejora en la calificación permite al municipio acceder a mejores condiciones para futuras inversiones y contribuye a generar un entorno propicio para el desarrollo económico local.

Al término de la primera reunión de seguridad del año que encabezó en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, recordó que entre las grandes obras se incluye el Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, la conclusión del Paso Villa Florida, el Centro Cultural del Norte y el Distrito Revolución; en este último, algunos proyectos se realizarán con inversión privada del estado.

Estas obras buscan no solo modernizar la infraestructura urbana, sino también impulsar la conectividad, la oferta cultural y el dinamismo económico de Torreón. También se resaltó la rehabilitación o creación de 100 nuevas plazas, lo que representa un compromiso con la mejora de los espacios públicos y la calidad de vida de los habitantes.

El edil reiteró que se destinarán entre 700 y 800 millones de pesos a Seguridad Pública y se dará continuidad al proceso de fusión de la Dirección de Tránsito y Vialidad a esta corporación. Con ello, se pretende fortalecer las acciones preventivas y de vigilancia, así como optimizar los recursos humanos y materiales para brindar una mayor seguridad a la ciudadanía.

Temas


inversiones

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Román Cepeda

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Regalos petroleros

Regalos petroleros
true

La mujer. Siempre la mujer
true

POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

La zona industrial es uno de los principales focos de contaminación ambiental en la ciudad.

Saltillo: aumentan días con mala calidad del aire del 2024 al 2025
Se priorizarán zonas con alta densidad poblacional y trayectos largos para mejorar tiempos y conexiones, afirmó Díaz González.

Saltillo: Rutas alimentadoras se desplegarán en cinco etapas; arrancan en el sur
Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases.

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases
Venezuela tendría reservas hasta finales de enero, pero después de ello podría empezar a sufrir.

Un golpe catastrófico: Anticipan caída en la producción petrolera de Venezuela

Algunos de los relojes atómicos más precisos de EE. UU. sufrieron una leve interrupción.

¿Notaste ese desfase de 5 millonésimas de segundo en tu reloj? Te explicamos qué pasó