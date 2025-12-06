Torreón: K9 Noah frustra envío de mariguana y vapes hacia Gómez Palacio

TORREÓN, COAH.- Una labor de vigilancia realizada por el Sector Unidad Canina (K9) del Mando Coordinado Policial de Torreón permitió el aseguramiento de un cargamento de narcóticos que intentaba ser movilizado a través de una empresa de paquetería en Ciudad Industrial.

Durante un recorrido preventivo en las instalaciones ubicadas sobre la calle Adolfo Aymes #168-A, el binomio operativo conformado por un agente y el perro detector Noah efectuó una inspección de rutina entre los estantes y almacenes del negocio.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila destaca entre los estados con mayor egreso universitario

La intervención del can fue determinante: Noah marcó un paquete sospechoso que había sido enviado desde Monterrey, Nuevo León, y cuyo destino final era la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

Al revisar el contenido, los agentes confirmaron que el paquete resguardaba hierba verde y seca con características propias de la mariguana.