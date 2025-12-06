Torreón: K9 Noah frustra envío de mariguana y vapes hacia Gómez Palacio

    Noah, perro detector, durante inspecciones de rutina en Ciudad Industrial. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La marcación del can permitió ubicar dos cajas con droga y dispositivos para consumo de cannabis

TORREÓN, COAH.- Una labor de vigilancia realizada por el Sector Unidad Canina (K9) del Mando Coordinado Policial de Torreón permitió el aseguramiento de un cargamento de narcóticos que intentaba ser movilizado a través de una empresa de paquetería en Ciudad Industrial.

Durante un recorrido preventivo en las instalaciones ubicadas sobre la calle Adolfo Aymes #168-A, el binomio operativo conformado por un agente y el perro detector Noah efectuó una inspección de rutina entre los estantes y almacenes del negocio.

La intervención del can fue determinante: Noah marcó un paquete sospechoso que había sido enviado desde Monterrey, Nuevo León, y cuyo destino final era la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

Al revisar el contenido, los agentes confirmaron que el paquete resguardaba hierba verde y seca con características propias de la mariguana.

$!La marcación del can permitió ubicar dos cajas con droga y dispositivos para consumo de cannabis.
La marcación del can permitió ubicar dos cajas con droga y dispositivos para consumo de cannabis. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

En el mismo punto se localizó una segunda caja con artículos relacionados con el consumo de cannabis, entre ellos 11 vapes marca Backpackboyz, dos dispositivos Brass Knuckles y diez vapes adicionales de distintas marcas, como ElfTHC, Packwoods, Muhameds, Labubu, Fryd y Tequila Sunrise.

El aseguramiento del material —valuado en aproximadamente 60 mil pesos— fue turnado de inmediato al Centro Operativo Estratégico (COE) para su debido proceso.

Autoridades del Mando Coordinado Policial destacaron que estas acciones reafirman el compromiso de reforzar las labores de inspección y vigilancia en la Comarca Lagunera, especialmente en puntos de movilidad de mercancías donde se han identificado intentos recurrentes de traslado de sustancias ilícitas.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

